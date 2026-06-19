Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Лавров сделал важный анонс: Радость Зеленского от "горящей Москвы" будет недолгой. Названа фатальная цель в Киеве

Лавров сделал важный анонс: Радость Зеленского от "горящей Москвы" будет недолгой. Названа фатальная цель в Киеве

09:56, 19 июн 2026

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на российскую столицу и Подмосковье. Зафиксированы повреждения на нефтеперерабатывающем предприятии и крупном рынке, есть пострадавшие. Подробности приводит Царьград.

По имеющимся данным, несмотря на перехват большей части дронов, избежать ущерба не удалось. Повреждения получили объекты на территории предприятия «Газпромнефть-МНПЗ», а также территория рынка «Садовод». В результате атаки пострадали более десяти человек.

Над отдельными районами столицы поднялся плотный чёрный дым. Министерство экологии Московской области рекомендовало жителям региона сократить время пребывания на открытом воздухе.

Информация об ударах по Московскому НПЗ практически сразу появилась в публичном пространстве: о повторном за неделю поражении завода написал президент Украины Владимир Зеленский. В своём сообщении он связал атаку с действиями украинской армии и заявил, что зарубежные партнёры Киева высоко оценивают точность подобных ударов, добавив, что войну пора заканчивать дипломатическим путём. К публикации были приложены кадры пожаров в районе Москвы.

Реакцию на произошедшее дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявление он сделал в разговоре с журналистами на полях саммита Россия — АСЕАН. По его словам, ранее уже было объявлено о переходе к практике регулярных массированных групповых ударов по объектам, от которых напрямую зависит боеспособность вооружённых сил Украины. Лавров подчеркнул, что одних заявлений в подобной ситуации недостаточно.

В одном из Telegram-каналов также появилось предположение о возможной цели последующих ударов — речь шла о гидротехническом сооружении выше Киева по течению Днепра. Эта информация не подтверждена официальными источниками и приводится исключительно как версия, распространяемая в публичном пространстве.

Официальные ведомства России пока не уточняли, по каким именно объектам могут быть нанесены удары в дальнейшем. В Минобороны и МИД отметили, что решения о характере и целях ответных действий принимаются исходя из текущей военной обстановки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В ближайшее время стоит ожидать провокаций Киева на границе с Белоруссией: Цель одна. "Зеленскому нужен мощный стимул"

Читайте также:

В ближайшее время стоит ожидать провокаций Киева на границе с Белоруссией: Цель одна. "Зеленскому нужен мощный стимул"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

«Это возмездие»: Зеленский сделал заявление после массированного удара по России — похвастался «успехом» перед Западом
Россия/мир
«Это возмездие»: Зеленский сделал заявление после массированного удара по России — похвастался «успехом» перед Западом
Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА
Россия/мир
Российская ПВО отразила массированную атаку дронов: сбито более 100 БПЛА
Под Николаевкой кровь ручьем, в Курской области полыхает даже земля: военкоры рассказали, что происходит на фронтах СВО 27 августа 2024 года — в сводках такое не напишут
Россия/мир
Под Николаевкой кровь ручьем, в Курской области полыхает даже земля: военкоры рассказали, что происходит на фронтах СВО 27 августа 2024 года — в сводках такое не напишут
Это за "дроны из Латвии": Прямо сейчас Россия разносит ключевые базы. Часть Украины обесточена. В ГУР уже взвыли
Россия/мир
Это за "дроны из Латвии": Прямо сейчас Россия разносит ключевые базы. Часть Украины обесточена. В ГУР уже взвыли


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен