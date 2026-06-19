Лавров сделал важный анонс: Радость Зеленского от "горящей Москвы" будет недолгой. Названа фатальная цель в Киеве

09:56, 19 июн 2026

Ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на российскую столицу и Подмосковье. Зафиксированы повреждения на нефтеперерабатывающем предприятии и крупном рынке, есть пострадавшие. Подробности приводит Царьград.

По имеющимся данным, несмотря на перехват большей части дронов, избежать ущерба не удалось. Повреждения получили объекты на территории предприятия «Газпромнефть-МНПЗ», а также территория рынка «Садовод». В результате атаки пострадали более десяти человек.

Над отдельными районами столицы поднялся плотный чёрный дым. Министерство экологии Московской области рекомендовало жителям региона сократить время пребывания на открытом воздухе.

Информация об ударах по Московскому НПЗ практически сразу появилась в публичном пространстве: о повторном за неделю поражении завода написал президент Украины Владимир Зеленский. В своём сообщении он связал атаку с действиями украинской армии и заявил, что зарубежные партнёры Киева высоко оценивают точность подобных ударов, добавив, что войну пора заканчивать дипломатическим путём. К публикации были приложены кадры пожаров в районе Москвы.

Реакцию на произошедшее дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Заявление он сделал в разговоре с журналистами на полях саммита Россия — АСЕАН. По его словам, ранее уже было объявлено о переходе к практике регулярных массированных групповых ударов по объектам, от которых напрямую зависит боеспособность вооружённых сил Украины. Лавров подчеркнул, что одних заявлений в подобной ситуации недостаточно.

В одном из Telegram-каналов также появилось предположение о возможной цели последующих ударов — речь шла о гидротехническом сооружении выше Киева по течению Днепра. Эта информация не подтверждена официальными источниками и приводится исключительно как версия, распространяемая в публичном пространстве.

Официальные ведомства России пока не уточняли, по каким именно объектам могут быть нанесены удары в дальнейшем. В Минобороны и МИД отметили, что решения о характере и целях ответных действий принимаются исходя из текущей военной обстановки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2