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«Эскалация неизбежна»: Караганов допустил ядерный удар по Европе и предложил кандидатуру для нового командующего

«Эскалация неизбежна»: Караганов допустил ядерный удар по Европе и предложил кандидатуру для нового командующего

10:05, 19 июн 2026

После массированной атаки беспилотников на Москву в ночь на 18 июня политолог Сергей Караганов заявил, что Россия может в перспективе нанести ядерный удар по европейским странам, а на пост главнокомандующего европейским театром боевых действий предложил назначить генерала Сергея Суровикина.

18 июня украинская армия предприняла одну из крупнейших атак беспилотников на Москву и Подмосковье. Средства ПВО за сутки уничтожили около тысячи дронов над регионами России. О прилётах в столице сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. На фоне произошедшего председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов в интервью журналистке Диане Панченко высказался о необходимости самостоятельной эскалации конфликта.

Атаки на Москву и область 18 июня военные обозреватели называют одними из самых интенсивных за всё время конфликта: украинские силы почти непрерывно направляли на столицу крупные группы дронов. Кадры с беспилотников транслировались на международной выставке вооружений во Франции.

Военный обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев отметил, что если бы Россия провела демонстративные ядерные испытания на Новой Земле ещё в 2022 году, сегодня не пришлось бы обсуждать возможность ударов по европейским столицам. По его мнению, попытки избежать эскалации конфликта на деле передают контроль над её темпами противоположной стороне.

Сергей Караганов в беседе с Дианой Панченко заявил, что на текущем этапе избежать поражения можно только за счёт самостоятельной эскалации со стороны России — это, по его словам, позволит завершить конфликт без перехода в глобальное противостояние. Караганов допустил, что первым шагом могут стать удары по европейским странам ракетами без ядерного снаряжения. При этом он выразил уверенность, что в дальнейшем последует и ядерный удар в соответствии с логикой нарастания эскалации. По словам политолога, такой шаг приведёт к жертвам среди мирного населения, однако, как он полагает, позволит быстро завершить конфликт.

Караганов также сообщил, что перед нанесением ядерного удара президент может назначить главнокомандующим европейским театром боевых действий военачальника, известного решительностью действий. В качестве возможной кандидатуры он назвал генерала Сергея Суровикина, который в настоящее время занимается направлением, связанным с Африкой. Караганов сослался на публикации The New York Times, согласно которым угрозы Суровикина применить тактическое ядерное оружие против украинских формирований в случае контрнаступления в сторону Крыма побудили Пентагон отказаться от соответствующих планов.

По прогнозу Караганова, решение о нанесении удара по Украине и странам Европы может быть принято примерно через год, и в первую очередь оно затронет неядерные виды вооружений. Среди возможных целей он назвал Румынию и Польшу — как страны, через территорию которых проходят поставки оружия, а также Германию.

Позицию Караганова поддержал учредитель «Царьграда» Константин Малофеев. Он заявил, что для противника конфликт носит характер полномасштабной войны, в то время как Россия продолжает называть происходящее специальной военной операцией, несмотря на то что интенсивность ударов по Москве сопоставима с периодом Великой Отечественной войны. Малофеев отметил, что ядерное оружие было создано в том числе для того, чтобы исключить возможность нападения на ядерную державу и защитить мирных граждан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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