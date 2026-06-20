Земля уходит из-под ног! На Украину обрушился "чугунный ужас". Всё дрожит от подземных толчков

10:12, 20 июн 2026

Российские войска нанесли серию авиаударов по объектам украинской военной промышленности с применением тяжёлых фугасных авиабомб. Местные жители сообщают о подземных толчках от взрывов.

Российская авиация нанесла удары по промышленным объектам Харькова и Васильковки в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на сообщения очевидцев и данные источников пишет aif.ru. По информации издания, в результате применения тяжёлых авиабомб взрывы вызвали колебания почвы, ощутимые на значительном расстоянии от мест поражения.

В ходе авиаударов применялись фугасные авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-1500 — боеприпасы большой массы, способные разрушать укреплённые сооружения. Пользователи социальных сетей описывали мощные взрывы, от которых дрожали жилые дома в районах, прилегающих к промышленным зонам.

В Харькове удары пришлись сразу по нескольким заводским территориям, где, по имеющимся данным, размещалась техника и хранились боеприпасы. Источники сообщают о возгораниях ёмкостей с горюче-смазочными материалами и ангаров, где находились комплектующие для беспилотных летательных аппаратов.

В Васильковке Днепропетровской области, по поступившей информации, был поражён цех по сборке беспилотников на территории местного предприятия. Кроме того, авиабомбы применялись по позициям в районе Константиновки, Славянска, Краматорска и Доброполья — на линии соприкосновения. Вслед за ударами авиабомб, как сообщается, по тем же направлениям применялись реактивные системы залпового огня.

На фоне продолжающихся боевых действий обостряется и обстановка вокруг западных стран. Ранее власти Великобритании распорядились задержать нефтяной танкер, объяснив это его предполагаемой связью с Россией. После этого яхта под британским флагом совершила манёвр сближения с российским фрегатом «Адмирал Григорович». Экипаж корабля произвёл предупредительные выстрелы по курсу судна, чтобы предотвратить дальнейшее сближение — после чего яхта изменила траекторию движения.

Официальных комментариев со стороны министерств обороны вовлечённых сторон по поводу масштабов нанесённого ущерба на момент публикации не поступало.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI