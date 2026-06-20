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А вот это уже жесть: Шокирующая мольба "спецслужбистов" к Путину и Белоусову. Taurus уже на Украине - "мы просим вас закончить войну"

А вот это уже жесть: Шокирующая мольба "спецслужбистов" к Путину и Белоусову. Taurus уже на Украине - "мы просим вас закончить войну"

10:19, 20 июн 2026

Telegram-канал, который связывают с ветеранами спецслужб, публично попросил военное руководство России завершить конфликт на Украине.

Авторы анонимного канала "Сварщики", который ассоциируют с бывшими и, по неподтверждённым данным, действующими сотрудниками Службы внешней разведки, обратились с открытым посланием к высшему военному командованию страны.

Сообщение появилось в Telegram-канале, авторы которого описывают себя как причастных к спецслужбам людей. В публикации они утверждают, что западные ракеты Taurus уже могли оказаться на территории Украины, и связывают это с продолжающейся гибелью детей. Сами авторы признают, что не располагают подтверждением этой информации.

По данным канала, около 80% топлива поступает на Украину через порты Измаил, Килия и Рени и перевозится баржами. Авторы утверждают, что эти суда идут караванами и что их маршруты известны. Объекты противоположной стороны, по их словам, регулярно проводят военные учения в районе Сувалкского коридора, возводят оборонительные сооружения, окопы и минируют мостовые переправы.

В тексте также упоминается, что недавно Нидерланды и Швеция вместе с ещё рядом государств выделили порядка полумиллиарда евро на закупку беспилотников, а на встрече в Рамштайне согласовали выделение ещё четырёх миллиардов евро. Авторы канала утверждают, что западные официальные лица заявляют об ударах НАТО по Кольскому полуострову и Калининграду, а также передают системы наведения для дронов "Фламинго" и заключают контракты с украинской компанией Fire Point, фактически предоставляя технологии ракет Taurus и SCALP для производства на месте.

В качестве ответных мер авторы канала предлагают уничтожение всех пограничных переходов на западной границе Украины. В качестве примера они приводят ситуацию в Одессе, где, по их версии, удар "Искандером" разрушил украинскую часть погранперехода с Румынией, из-за чего поставки вооружения временно переместили на паромное сообщение, ограничив их объём. Авторы поясняют, что такие объекты являются стационарными и имеют закрытую инфраструктуру, поэтому быстро восстановить их не получится. По их мнению, это привело бы к остановке импортно-экспортных операций, а также позволило бы мужчинам, не имеющим средств на выезд из страны легальным путём, покинуть территорию Украины через образовавшуюся брешь в границе.

Среди приоритетных целей авторы канала называют места хранения топлива, пункты перецепки железнодорожных составов из-за разницы в ширине колеи, а также точки забора проб топлива из цистерн — по их мнению, удары по этим объектам способны дать быстрый результат.

Завершается публикация прямым обращением к военно-политическому руководству России с просьбой завершить боевые действия победой, а не дипломатическими договорённостями. Авторы пишут о большом количестве погибших, включая детей, в Донецке, Белгороде, Брянске и Старобельске. В качестве примера решительности они ссылаются на поведение политического руководства Ирана, которое, по их словам, оставалось рядом с населением во время ударов со стороны запрещённого в России международного движения, признанного Верховным судом экстремистской организацией.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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