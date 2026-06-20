Новое наземное наступление. 30 "населёнников" под ударами. 7 тысяч - на эвакуацию: О ситуации на Харьковском направлении

10:30, 20 июн 2026

Украинские источники сообщили об активизации российского наступления на Харьковском направлении — Курск и Купянск оказались в зоне самых интенсивных боёв последних месяцев.

В Харьковской области резко обострилась обстановка: российские войска ведут наземное наступление сразу на нескольких участках, под удар попали десятки населённых пунктов, а власти региона объявили об эвакуации тысяч жителей. Об этом со ссылкой на украинские источники сообщают аналитический проект DeepState, Telegram-канал «Сплетница» и издание The New Voice of Ukraine.

По данным DeepState, всего за несколько дней российские подразделения установили контроль примерно над 100 квадратными километрами территории региона. Наиболее напряжённая ситуация складывается в районе Казачьей Лопани и села Шевченко. Аналитики отмечают продвижение и в окрестностях Волчанска, где идёт закрепление на подступах для последующих штурмовых действий. Похожий процесс фиксируется у Липцов и Глубокого — там, по данным источников, оборудуются новые опорные пункты для расширения занятых позиций.

«Сплетница» обращает внимание: закрепление в районе Шевченко открывает направление на Казачью Лопань — важный логистический узел, обеспечивающий снабжение украинской группировки. Изменение обстановки здесь способно сказаться на устойчивости транспортных маршрутов вплоть до самого Харькова.

Отдельным очагом напряжённости остаётся Купянск. Командир взвода беспилотных систем ВСУ Юрий Бутусов в комментарии The New Voice of Ukraine заявил, что именно здесь сейчас проходят одни из самых ожесточённых боёв, а российская сторона сосредоточила значительные силы расчётов БПЛА. По его оценке, цель — прорвать оборону и продолжить продвижение к городу.

DeepState подтверждает: линия соприкосновения меняется ежедневно, потери территории украинской стороной оцениваются в 10–12 квадратных километров в сутки, а в отдельные дни под угрозой оказываются сразу несколько населённых пунктов. В серую зону либо под контроль российских войск, по этим данным, уже перешли Лопань, Шевченко, Разбойное, Писаревка, Кривая Лука и Зелёное. «Сплетница» подчёркивает, что определяющим фактором становится именно темп продвижения — от него зависит устойчивость всей системы обороны региона.

Источники отмечают, что нынешнее наступление на Харьковщине, развернувшееся с конца мая 2026 года, вновь превратилось в одну из ключевых точек напряжения на линии фронта, а интенсивность боёв в приграничной зоне заметно выросла.

Глава Харьковской облвоенадминистрации Олег Синегубов сообщил, что только за одни сутки под ударами оказались 30 населённых пунктов региона. В связи с этим местные власти приняли решение об эвакуации — она коснётся более 7 тысяч человек, включая 1702 ребёнка и 311 маломобильных граждан. Вывозить жителей будут из семи населённых пунктов Богодуховского района: Золочева, Писаревки, Гурьева, Лемещино, Малихино, Мерло и Морозовой Долины.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI