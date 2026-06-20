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"Чугунный ужас" русской армии встряхнул ВПК в Харькове: В ход пошло забытое оружие

"Чугунный ужас" русской армии встряхнул ВПК в Харькове: В ход пошло забытое оружие

10:34, 20 июн 2026

Военные объекты в Харькове содрогнулись от серии мощных взрывов — российская армия вновь применила фугасные авиабомбы, которые украинские военные между собой называют «чугунным ужасом».

Российская армия продолжает методично выбивать инфраструктуру украинского ВПК, используя дроны, ракеты «Кинжал», «Искандер» и другие средства поражения. На этот раз бойцы напомнили противнику о существовании тяжёлых фугасных бомб — ФАБов, перед которыми, по словам очевидцев, военнослужащие ВСУ испытывают настоящий страх. Боеприпас способен сровнять с землёй практически любой объект независимо от его укреплённости.

Удары пришлись на промышленные площадки Харьковской области, куда были направлены ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Местные жители рассказывают, что город буквально тряхнуло в момент попадания. В сети уже разошлись кадры пожаров в Харькове. По оценке специалистов, это была одна из самых разрушительных атак фугасными бомбами за последнее время.

Под удар попали площадки хранения военной техники и склады боеприпасов сразу на нескольких заводских территориях. Очевидцы сообщают о возгорании ёмкостей с горюче-смазочными материалами и ангаров, где находились комплектующие для беспилотников.

Параллельно бомбардировке подверглись военные объекты в Васильковке Днепропетровской области — там был уничтожен крупный цех по сборке БПЛА, замаскированный на территории одного из предприятий.

Ближе к линии соприкосновения «чугунный ужас» применяется по Константиновке, Славянску, Краматорску и Доброполью, после чего по тем же целям отправляют ударные дроны «Герань».

Отмечается, что благодаря своей мощности ФАБы пригодны для уничтожения практически любых военных объектов, включая укреплённые бункеры, где могут укрываться высокопоставленные украинские чиновники. Помимо этого, фугасные бомбы регулярно применяются Вооружёнными силами России для разрушения логистики противника — в частности, для подрыва мостов, по которым проходят маршруты снабжения украинской армии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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