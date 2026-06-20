Сводка с фронтов СВО 20 июня: "Наши отступают. ВСУ прорвались". Фронт вскипел в самом неожиданном месте. Следом - "кровавая бойня"

11:33, 20 июн 2026

Российские войска ведут зачистку Константиновки и одновременно сдерживают попытки украинского командования повторить в Лимане сценарий, похожий на купянский. На Запорожском направлении паническая информация о прорыве ВСУ обернулась тяжёлыми потерями для украинских подразделений.

Российские подразделения продолжают зачистку Константиновки в Донецкой Народной Республике, решая одновременно две задачи — на западном и восточном берегах реки Казённый Торец. Параллельно украинское командование пытается реализовать в Лимане операцию, способную повторить ситуацию, сложившуюся ранее в Купянске. Об этом рассказал полковник Сил специальных операций ВСУ Владимир Антонюк. На Запорожском направлении, в районе Зализничного, после кратковременной паники во вражеских телеграм-каналах о якобы прорыве украинских формирований ситуация обернулась серьёзными потерями для самих наступавших — подробности изложил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Зачистка Константиновки идёт по двум направлениям одновременно. Противник, по словам Антонюка, не сумел вовремя отреагировать на новый удар — ни рядовой состав, ни командование не заметили его приближения. Те, кто уцелел, пытаются выбраться из города любыми доступными путями.

На западном берегу Казённого Торца российские военные методично проходят кварталы, проверяя здания одно за другим в поисках укрывшихся украинских военнослужащих. Темп продвижения здесь невысок — сказываются заминированные ВСУ дома и плотная работа украинских FPV-дронов. Начинается зачистка с окраинных районов.

На восточном берегу задача иная: подразделения уплотняют занятые позиции и наращивают пехотное присутствие в историческом центре города. Главная цель — перекрыть пути, по которым могли бы отойти украинские формирования, оказавшиеся в окружении южнее. Антонюк отмечает, что украинские боевые группы стараются покинуть частный сектор и перебраться в промышленные районы и многоэтажную застройку — там у них хватает сил, чтобы держать оборону, но недостаточно ресурсов для прорыва на север.

При этом украинское командование пока не отдаёт приказ об общем отходе. В штабе считают обстановку в восточной части Константиновки менее острой, чем на западе. ВСУ продолжают удерживать северный район Червонной, время от времени предпринимая контратаки и нанося удары дронами по Малотарановке и Новодмитровке. По словам Антонюка, цель этих действий — соединиться с окружёнными подразделениями или хотя бы затормозить продвижение российских войск, которые готовят новое окружение для 24-й бригады ВСУ в районе Часова Яра.

Внутри города, добавляет источник, украинские офицеры всё чаще принимают решение об отходе самостоятельно, не дожидаясь команды сверху. Это связано с риском попасть в засаду — диверсионно-разведывательные группы становятся всё активнее.

На западном фланге российские подразделения продвигаются на север вдоль цепочки прудов. Оттолкнувшись от занятой ранее Долгой Балки, они движутся в сторону Новосёловки и Николайполя. Таким образом, основной вектор наступления постепенно смещается с Константиновки на расположенную дальше Дружковку.

Отдельно Антонюк рассказал о ситуации в районе Лимана. Несмотря на серьёзные потери и прорывы обороны ВСУ на ряде участков в последние дни, украинский генштаб не считает положение безнадёжным и рассчитывает опередить российские войска в наступлении на Святогорский плацдарм. Операция, по его словам, не остановлена.

Если украинским подразделениям удастся реализовать задуманное, они смогут расширить плацдарм на восточном берегу Северского Донца и снять проблему регулярных потерь на переправе у Маяков, открыв тем самым дополнительные маршруты снабжения. В генштабе ВСУ рассчитывают, что это также осложнит положение российских подразделений, уже закрепившихся в Лимане, и позволит организовать частичное окружение города. По мнению Антонюка, в таком случае ситуация может стать похожей на купянскую — там контроль над городом неоднократно переходил из рук в руки, и ни одна из сторон долгое время не могла закрепить за собой полный контроль.

Усилия, которые украинская сторона вкладывает в эту операцию, по словам источника, соответствуют её заявленной значимости. За последние сутки ВСУ дважды атаковали с севера — в районах Карповки и Коровьего Яра. Обе атаки закончились неудачей и привели к значительным потерям среди наступавших. Одновременно велись боевые действия с южного направления — у Дробышева и Ставков, а наиболее напряжённые бои продолжаются за Шандриголово. На этом участке преобладает одноэтажная частная застройка, поэтому обе стороны делают ставку прежде всего на дроны: такие постройки разрушаются одним попаданием снаряда или FPV-аппарата, а применение штурмовых групп в этих условиях теряет смысл.

При этом российские подразделения расширяют контроль юго-западнее населённого пункта, вклиниваясь глубже в оборонительные порядки противника. По данным украинской стороны, заметно выросла активность российских беспилотников с оптоволоконным управлением в районе посёлка Щурово — там расположены украинские пункты управления беспилотниками и штабные структуры.

Положение украинских подразделений на этих участках сами украинские источники оценивают как крайне тяжёлое. Главной причиной резкого ухудшения обстановки называют острую нехватку резервов и личного состава непосредственно на направлениях российского наступления. Из-за этого оборонительная линия ВСУ оказывается растянутой настолько, что при серьёзном давлении она неизбежно прорывается.

Отдельный эпизод произошёл на Запорожском направлении, в районе Зализничного — населённого пункта рядом с Гуляйполем. В телеграм-каналах, маскирующихся под российские военные паблики, появились сообщения о якобы состоявшемся прорыве ВСУ и захвате населённого пункта, после чего российским подразделениям пришлось отступить. О подобном развитии событий писал и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Однако дальнейшие события показали иную картину.

По словам Лебедева, в окрестностях Гуляйполя, у Зализничного, украинским подразделениям действительно удалось продвинуться на участке площадью от трёх до пяти квадратных километров. Российские военные при этом особого сопротивления не оказывали, отойдя, чтобы не оказаться в окружении. Воодушевлённые продвижением украинские бойцы решили отметить успех. В этот момент по занятым позициям нанесли удар — сначала реактивные системы залпового огня, затем ствольная артиллерия, а завершили работу FPV-дроны, дочистившие территорию. К утру украинские подразделения вновь попытались собрать силы, чтобы вернуть утраченный участок.

Как поясняет Лебедев, подобные ситуации по линии фронта повторяются регулярно: формулировка «заняли территорию» в большинстве случаев означает не победу в бою, а занятие так называемой серой зоны, которая зачастую остаётся практически пустой. При первых признаках украинского наступления российские подразделения нередко отходят, чтобы затем нанести удар по продвинувшимся в подготовленную ловушку формированиям, после чего позиции восстанавливаются.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI