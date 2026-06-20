Огонь! Россия ударила в самое сердце Украины секретной "Бандеролью": Враг в истерике – ПВО НАТО бессильна

11:37, 20 июн 2026

По данным издания "Украина.ру", российские войска впервые задействовали ранее не раскрывавшийся комплекс "Бандероль". Украинские специалисты пока не определили точный тип боеприпаса и не сумели сбить ни одного образца.

Воздушно-космические силы России применили в зоне спецоперации новое ударное средство под названием "Бандероль". Об этом со ссылкой на неофициальные данные сообщает издание "Украина.ру". Согласно публикации, аппарат был задействован в ходе недавних авиаударов по территории Украины, при этом украинская сторона пока не смогла перехватить ни один такой образец.

Как отмечается в материале, украинская сторона пока не может однозначно классифицировать новое изделие — рассматриваются версии о модернизированном беспилотнике, планирующем боеприпасе с реактивным двигателем либо варианте крылатой ракеты. Точное определение затруднено тем, что ни один экземпляр не был сбит и не попал в руки украинских специалистов.

По оценке украинских экспертов, на которых ссылается издание, новый комплекс по своим характеристикам занимает промежуточное положение между серийными ударными беспилотниками типа "Герань" и крылатыми ракетами "Калибр". Скорость "Бандероли", по приведённым данным, составляет 500–800 км/ч, что в два-четыре раза превышает скорость "Герани" (около 200 км/ч). Масса боевой части оценивается в 150 кг против 50 кг у "Герани". При этом, как указывается в публикации, новое изделие проще и дешевле в производстве по сравнению с высокоточными крылатыми ракетами.

В материале перечисляется возможный круг целей для применения комплекса: переправы, железнодорожные узлы, портовая инфраструктура, объекты энергетики и оборонной промышленности, защищённые пункты управления и узлы связи.

Украинские специалисты, как пишет издание, отмечают высокую скорость аппарата и его способность двигаться на предельно малой высоте по сложной траектории, что затрудняет работу систем противовоздушной обороны. По данным публикации, переносимое стрелковое вооружение не позволяет поражать такую цель из-за её малых размеров и манёвренности, а применение зенитных ракет комплекса Patriot для перехвата каждого подобного аппарата сопряжено со значительными финансовыми затратами.

В материале указывается, что Главное управление разведки Минобороны Украины впервые упомянуло о существовании комплекса "Бандероль" в апреле 2025 года. На тот момент в украинских Telegram-каналах появлялись скептические оценки в отношении нового изделия. Согласно изданию, в дальнейшем комплекс показал высокую точность, а себестоимость его производства сопоставима со стоимостью "Герани".

По описанию издания, применение различных типов вооружения в ходе ударов выстраивается следующим образом: беспилотники типа "Герань" задействуются по территориальным и слабо защищённым объектам, ракеты "Калибр" и Х-101 — по стратегическим целям в глубоком тылу, "Искандер-К" — по приоритетным объектам, а "Бандероль" применяется по крупной инфраструктуре на дальности до 500 км.

Также в публикации упоминается недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности Вашингтона по просьбе Киева допустить сборку зенитных ракет для комплексов Patriot на территории Украины. Издание приводит расчёт, согласно которому стоимость одной "Бандероли" оценивается примерно в 16 тысяч долларов, тогда как для её перехвата может потребоваться несколько ракет Patriot стоимостью около 4 млн долларов за единицу без гарантии успешного поражения цели.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI