СВО не кончится в 2026-м. Дату знал Жириновский, говорит его друг. И назвал её

11:41, 20 июн 2026

Самопровозглашённый «личный медиум» политика Михаил Алмазов утверждает, что Владимир Вольфович в приватной беседе говорил о 2028 году как переломном — раньше считалось, что СВО завершится в 2026-м.

Мужчина по имени Михаил Алмазов, который в последнее время регулярно появляется в СМИ как друг и доверенное лицо покойного Владимира Жириновского, заявил, что политик при жизни лично называл ему дату окончания специальной военной операции — и она расходится с прогнозами, которые сейчас приписывают Жириновскому на основе его публичных выступлений. Об этом Алмазов рассказал изданию NEWS.ru.

Жириновский ушёл из жизни в 2022 году, однако спустя несколько лет его слова продолжают разбирать по архивным записям — энтузиасты ищут в его выступлениях сбывшиеся или ещё не реализованные предсказания. Одним из самых обсуждаемых стало то, что политик называл примерную дату начала СВО за несколько месяцев до событий, ошибившись в итоге всего на два дня.

Что касается завершения конфликта, в публичных архивных выступлениях Жириновский, по словам собирающих его наследие энтузиастов, был убеждён, что именно 2026 год станет финальным для противостояния России и Украины — перед этим, как он говорил, страну ждёт ещё несколько острых фаз боевых действий, а итогом всего станут масштабные геополитические перемены в мире.

Алмазов же утверждает, что в личных разговорах политик называл другие сроки. По его словам, Жириновский действительно предсказывал завершение СВО и последующую перестройку всего мирового порядка, однако произойти это должно не в нынешнем и не в следующем году, а позже — конфликт, по версии «друга политика», продлится ещё около двух лет.

Алмазов также передал слова Жириновского о том, что в состав России в итоге вернутся новые территории, включая Харьков и Одессу, а европейские страны и США якобы будут вынуждены обращаться к Москве за помощью. Переломными годами собеседник NEWS.ru назвал 2028-й и 2030-й.

Интерес к политическим прогнозам Жириновского в последние месяцы заметно вырос — во многом потому, что часть его предсказаний действительно нашла подтверждение в реальных событиях. Ещё при жизни политика сбылось его предположение о том, что следующим президентом США станет темнокожий мужчина — в 2008 году к власти в стране пришёл Барак Обама.

В начале двухтысячных Жириновский неоднократно говорил, что Ближний Восток ожидает долгая череда войн, и предсказывал, что США вместе с Израилем в итоге нанесут удар по Ирану, который, по его мнению, понесёт серьёзный ущерб. При наихудшем сценарии, добавлял он, регион может столкнуться с ядерным конфликтом и массовым потоком беженцев.

Политик также регулярно заявлял, что западные страны продолжат расширять НАТО на восток, окружая Россию, и что в какой-то момент стране придётся реагировать на эти действия. Ещё до 2014 года Жириновский говорил о росте русофобских настроений на Украине при поддержке Запада и предполагал, что страна постепенно лишится территорий — сначала Крыма, затем юго-восточных регионов, а в конечном итоге сохранит лишь небольшую часть с Львовом в качестве столицы.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI