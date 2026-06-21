11:53, 21 июн 2026

Несмотря на огненную ночь на Украине, ВСУ устроили террор против мирных. В Крыму атакован паром, фиксируются и другие прилёты дронов. Десятки человек ранены, четверо - погибли.

Ночью силы ВСУ нанесли серию ударов беспилотниками по южным регионам России, основной удар пришёлся на Керченский полуостров в Крыму. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов. По его данным, погибли четыре человека, ещё 28 получили ранения, на полуострове зафиксированы серьёзные разрушения.

Оперативный штаб Краснодарского края рассказал подробности: в Керченском проливе дрон попал в паром «Панагия». Один человек погиб, ещё один пострадал. В посёлке Чушка после атаки беспилотников загорелся нефтяной терминал — пожар добавил угрозу для инфраструктуры всего региона.

Удары пришлись не только по Крыму. В Белгородской области, в городе Строитель, дрон влетел в многоквартирный дом — загорелся балкон одной из квартир. По предварительным данным, жители не пострадали. В Краснодарском крае, в Крымске, упали обломки сбитых беспилотников — во дворе одного из домов вспыхнула хозяйственная постройка.

Жертвы есть и в Донецкой Народной Республике. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, в результате налёта дронов на трассе Донецк — Новоазовск — Седово, рядом с селом Раздольное, погиб 57-летний мужчина. В Горловке ранение получил 58-летний местный житель, ему оказали медицинскую помощь. Также повреждены жилые дома, автобус, 13 грузовых и четыре легковых автомобиля.

Минобороны России отчиталось об отражении атаки: за ночь над регионами страны сбили 239 украинских беспилотников.

Отдельно эксперты телеграм-канала «Военная хроника» обратили внимание на ситуацию с авиацией Украины. По их данным, ВСУ продолжают эксплуатировать часть истребителей МиГ-29, несмотря на сокращение авиапарка. Раньше обслуживанием этих машин занимался Львовский авиаремонтный завод, но после серии ударов по нему ремонт частично перенесли в соседние страны НАТО.

Аналитики указывают на Военно-авиационный завод №2 в польском Быдгоще, который годами модернизировал МиГ-29 под натовские стандарты. По имеющимся сведениям, именно это предприятие могло стать одним из скрытых ремонтно-логистических центров для украинской военной авиации. Поставки, по некоторым данным, шли как целыми самолётами — частично разобранными и перевезёнными по суше, — так и отдельными узлами: двигателями и бортовыми радарами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI