Русские проламывают "ворота" в Запорожье: ФАБы с УМПК ровняют позиции врага с землёй. Это только начало

11:57, 21 июн 2026

Российская авиация усилила бомбардировки посёлка Балабино под Запорожьем с применением ФАБов с УМПК. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника".

Российские войска заметно нарастили активность на Запорожском направлении. По данным телеграм-канала "Военная хроника", в последнее время посёлок городского типа Балабино подвергается интенсивным ударам авиабомб ФАБ с модулями планирования и коррекции УМПК.

Авторы канала обращают внимание: Балабино расположено в непосредственной близости от Запорожья и фактически служит подступом к областному и промышленному центру. Помимо самого посёлка, под удар попадает железнодорожная станция "Запорожье-1" — туда украинские военные стягивают ресурсы для усиления обороны города.

Отдельно в публикации отмечается территория Кушугумского известкового завода, которую, по данным канала, ВСУ используют для размещения средств ПВО и мобильных огневых групп. Именно этим объясняется регулярная фиксация прилётов в этом районе. Аналитики "Военной хроники" полагают, что российская авиация пристрелялась по целям и в перспективе перейдёт к более массированному поражению объектов уже в черте самого Запорожья.

Судя по сводкам военкоров, обстановка на Запорожском направлении в целом обостряется на фоне активизации наступательных действий российских подразделений. Так, фиксируются активные штурмовые действия в районе Орехова.

Севернее, в районе Малой Токмачки, продолжаются встречные бои высокой интенсивности. Ранее российским штурмовым группам удалось закрепиться на важном опорном пункте ВСУ, который они продолжают удерживать. Украинская сторона пытается отбить позицию с использованием дронов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI