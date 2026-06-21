Русские проламывают "ворота" в Запорожье: ФАБы с УМПК ровняют позиции врага с землёй. Это только начало
11:57, 21 июн 2026
Российская авиация усилила бомбардировки посёлка Балабино под Запорожьем с применением ФАБов с УМПК. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника".
Российские войска заметно нарастили активность на Запорожском направлении. По данным телеграм-канала "Военная хроника", в последнее время посёлок городского типа Балабино подвергается интенсивным ударам авиабомб ФАБ с модулями планирования и коррекции УМПК.
Авторы канала обращают внимание: Балабино расположено в непосредственной близости от Запорожья и фактически служит подступом к областному и промышленному центру. Помимо самого посёлка, под удар попадает железнодорожная станция "Запорожье-1" — туда украинские военные стягивают ресурсы для усиления обороны города.
Отдельно в публикации отмечается территория Кушугумского известкового завода, которую, по данным канала, ВСУ используют для размещения средств ПВО и мобильных огневых групп. Именно этим объясняется регулярная фиксация прилётов в этом районе. Аналитики "Военной хроники" полагают, что российская авиация пристрелялась по целям и в перспективе перейдёт к более массированному поражению объектов уже в черте самого Запорожья.
Судя по сводкам военкоров, обстановка на Запорожском направлении в целом обостряется на фоне активизации наступательных действий российских подразделений. Так, фиксируются активные штурмовые действия в районе Орехова.
Севернее, в районе Малой Токмачки, продолжаются встречные бои высокой интенсивности. Ранее российским штурмовым группам удалось закрепиться на важном опорном пункте ВСУ, который они продолжают удерживать. Украинская сторона пытается отбить позицию с использованием дронов.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:Десятки ранены, четверо - погибли: В Крыму атакован паром - ВСУ устроили террор против мирных