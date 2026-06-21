"Никаких правил нет и быть не может": Зеленский пожалеет о терактах ВСУ - в Совбезе России сделали многообещающие заявление

12:03, 21 июн 2026

Зампред Совбеза России в своём канале на платформе MAX высказался о терактах ВСУ против гражданского населения и заявил, что в отношении Киева больше не действуют никакие ограничения.

Медведев отметил, что интенсивность ударов противника по российским городам продолжает расти, и с этим необходимо что-то делать. По его словам, единственное, что остаётся неприемлемым для российской армии, — умышленное, то есть заведомо намеренное уничтожение гражданских лиц. Всё остальное, заявил зампред Совбеза, теперь допустимо, как бы это ни воспринимали в Киеве и среди европейских союзников Украины.

Отдельно Медведев упомянул Гаагские конвенции о законах и обычаях войны, заявив, что они утратили актуальность спустя сто лет — за это время методы ведения боевых действий кардинально изменились, а бомбардировки с воздушных шаров сменились ударами ракет и дронов. В этой связи, по его мнению, уместна ссылка на оговорку rebus sic stantibus — принцип, допускающий пересмотр обязательств при существенном изменении обстоятельств.

Поводом для жёсткого заявления стали участившиеся случаи гибели мирных жителей от атак украинской стороны. В четверг, 18 июня, беспилотники атаковали Московский регион — в результате обстрела погибла восьмилетняя девочка. Помимо человеческих жертв, страдает и гражданская инфраструктура: более полусотни российских регионов столкнулись с дефицитом бензина на фоне продолжающихся ударов.

Ещё один резонансный случай произошёл на этой неделе в Брянской области, где украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате атаки пострадали шесть человек, включая четырёх мальчиков. Погибла сопровождавшая команду супруга тренера, которая была беременна третьим ребёнком.

После этого инцидента риторика президента Украины в адрес Белоруссии стала жёстче. По его словам, вдоль приграничных с Украиной белорусских областей размещена техника, которая используется для корректировки огня по украинскому населению, в том числе ретрансляторы на вышках связи. Президент Украины потребовал убрать эту технику в течение недели, заявив, что в противном случае украинская сторона предпримет собственные меры. Он также подчеркнул, что ежедневно от подобных действий гибнут мирные жители и получают ранения дети.

Несмотря на сделанные в Совбезе заявления, украинская сторона продолжает наносить удары беспилотниками по гражданским объектам. Кроме того, президент Украины предпринимает попытки втянуть в конфликт Белоруссию, усиливая давление на соседнее государство. Чем закончится эта эскалация и как на неё отреагируют стороны конфликта, станет известно в ближайшее время.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI