Впервые. Минобороны России решилось на беспрецедентный шаг. Летающая смерть шокировала НАТО под Киевом. Колоссальный успех одесской бойни

12:09, 21 июн 2026

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о масштабных комбинированных ударах по украинской инфраструктуре, в том числе по логистическому узлу в Сумах и терминалу "Новой Почты", который, по данным источников, использовался ВСУ как склад боеприпасов.

За минувшие сутки Вооружённые силы России нанесли 21 серию массированных комбинированных ударов по шести областям Украины. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Основная нагрузка пришлась на северо-восточные и восточные регионы страны, тогда как юг и центр стали зонами точечного воздействия.

Удары по Сумской области

По информации Лебедева, в Сумской области были поражены сам областной центр, а также населённые пункты Низы и Шостка. Сумы координатор подполья назвал ключевой точкой распределения тыловой инфраструктуры — повторяемость ударов по городу, по его словам, указывает на работу по узлам хранения, транспортным развязкам и временным складам, которые задействованы в снабжении группировок у границы.

Шостка, по оценке Лебедева, сохраняет значение как промышленно-логистический кластер с элементами военной инфраструктуры — там расположены складские и ремонтные мощности, а также вспомогательные производства двойного назначения. Населённый пункт Низы и приграничные районы координатор описал как транзитный коридор, через который проходит переброска резервов и мобильных групп.

Отдельно Лебедев сообщил об уничтожении в Сумской области крупного терминала "Новой Почты", который, по его данным, использовался ВСУ в качестве склада боекомплекта и арсенала. По словам координатора подполья, объект был поражён впервые и в короткие сроки практически полностью разрушен.

Издание "Военная Хроника" пишет, что Россия расширила удары по логистической инфраструктуре ВСУ, включая терминалы "Новой Почты" в приграничной полосе, прежде всего в Сумской области. Авторы канала отмечают, что эта логистическая компания с начала конфликта используется для перевозки военного имущества, а позднее стала основным подрядчиком по доставке и хранению комплектующих для беспилотников.

Украинский блогер Анатолий Шарий обратил внимание, что Минобороны России опубликовало видеоподтверждение удара: истребитель-бомбардировщик Су-34М уничтожил склад. По его словам, судя по отрывочным сообщениям из Киева, удар действительно был нанесён и был уничтожен значимый объект.

Удары по Харьковской области

В Харьковской области, по данным Лебедева, множественные удары пришлись на областной центр, город Лозовая и другие населённые пункты региона. Координатор подполья отметил, что харьковское направление выступает основным транспортным и промышленным коридором востока Украины, через который проходит значительная часть логистики в сторону купянского, лиманского и донбасского направлений.

Сам Харьков Лебедев назвал узлом промышленной переработки и распределения военных грузов, отметив, что удары по городу и пригородам укладываются в модель воздействия на складскую и ремонтную инфраструктуру. Лозовую координатор подполья выделил как важный железнодорожный узел: повторные удары по нему за короткий промежуток времени, по его оценке, указывают на попытку нарушить график перевозок и создать задержки в переброске резервов и техники.

Сообщения о взлёте бомбардировщиков

На Украине, в том числе в Киеве, распространились сообщения о взлёте четырёх стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России. В связи с этим генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru рассказал о возможных целях такой авиации.

По словам Попова, на вооружении бомбардировщиков Ту-22М3 находятся ракеты Х-22 и Х-32 — одни из самых быстрых и мощных в своём классе, способные поражать цели на большой глубине, хотя применяются они нечасто. Среди потенциальных целей он назвал крупные энергетические объекты, транспортные узлы и логистические пути, а также портовую инфраструктуру на юге — в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, которая, по его словам, остаётся приоритетной.

Ситуация в Николаевской области

По данным сводок, последний массированный удар не затронул Одессу напрямую — он пришёлся на Николаевскую область. Сергей Лебедев пояснил, что николаевский узел является частью южной логистической дуги, связанной с одесским и херсонским направлениями. Вероятными целями удара, по его словам, стали инфраструктура подготовки, склады и элементы снабжения прибрежной группировки. Регион, по оценке координатора подполья, остаётся точкой концентрации сил и подготовки возможных манёвров в южном театре действий.

Издание aif.ru пишет, что Россия не первый раз наносит удары по морским перевозкам в адрес Украины. По данным издания, под удары попадают суда и грузы, связанные с военными поставками. Ранее военные волонтёры канала "Два Майора" сообщали, что ответные удары, ограничивающие морскую экономическую деятельность Украины и поставки ей вооружения и боеприпасов, вызвали резкую реакцию на украинской стороне.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI