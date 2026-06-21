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Пытки, убийства, издевательства: Без шанса выжить. Русские нашли карателей и предателей. Размозжили "бахмутского мясника". Все уничтожены

Пытки, убийства, издевательства: Без шанса выжить. Русские нашли карателей и предателей. Размозжили "бахмутского мясника". Все уничтожены

12:14, 21 июн 2026

На Донецком фронте в зоне специальной военной операции российскими военными был ликвидирован майор украинской полиции Дмитрий Пономаренко, известный по прозвищу «бахмутский мясник», полученному по месту его рождения. Об этом сообщили украинские СМИ.

По имеющимся данным, на протяжении 20 лет Пономаренко занимал должность руководителя сектора участковых. После начала боевых действий он не поддержал жителей Донецкой и Луганской народных республик и продолжил службу на стороне киевских властей. В январе 2026 года его направили на фронт, где он возглавил взвод подразделения противодроновой обороны. Чем именно он занимался на передовой, точно не установлено. Несмотря на тыловой характер занимаемой должности, ликвидирован он был непосредственно на линии боевого соприкосновения — поражение нанесено российским FPV-дроном.

Список уничтоженных карателей и предателей за последнее время продолжает пополняться.

Ранее на фронте был ликвидирован боец Сил специальных операций ВСУ Сергей Шевченко, уроженец Мурманской области. Он проходил подготовку по стандартам НАТО на территории Польши и Литвы.

В конце апреля на Донецком направлении был уничтожен уроженец Свердловской области Александр Пушкарёв, добровольно вступивший в ряды противника ещё в 2017 году для участия в боевых действиях против населения Донбасса. За службу он был отмечен наградами от Киева — медалью «За отвагу» и «Казацким крестом».

Также ранее был ликвидирован уроженец Славянска Дмитрий Донской, который, несмотря на имя, отсылающее к московскому князю, ещё в 2021 году, до начала СВО, отправился воевать против жителей собственного региона.

В марте текущего года в зоне проведения операции был уничтожен 22-летний житель Краматорска Ростислав Гордеев. Как сообщали украинские СМИ, он присоединился к Вооружённым силам Украины добровольно, сразу после достижения совершеннолетия, ещё до начала СВО, и служил в составе 53-й отдельной бригады, воюя против земляков.

Кроме того, военный корреспондент Руслан Татаринов в своём Telegram-канале сообщил о ликвидации представителя полка имени Кастуся Калиновского* — формирования белорусских коллаборантов. По его информации, погибший Василий Рапицкий занимал должность командира одного из батальонов полка и отвечал за организацию противодроновой защиты. Он погиб в результате удара российского беспилотника.

* - Полк имени Кастуся Калиновского признан в России террористической и экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории страны.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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