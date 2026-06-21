Жесточайший ответ Лукашенко Зеленскому: Проглядели. Тайна залпа 80 ракет В-300 и 25 "запрещённых ракет" по Киеву. Штурм "Вагнера" Чернобыля?

12:21, 21 июн 2026

Зеленский поставил Лукашенко ультиматум по выводу техники с границы — Минск пригрозил ответом всей мощью «Полонеза» и «Искандеров»

Президент Украины потребовал от Белоруссии в недельный срок убрать военную технику от границы, иначе Киев сделает это сам. Военные эксперты и Telegram-каналы напоминают, что в случае ударов по белорусской территории ответ может последовать с применением высокоточных РСЗО «Полонез-М» и оперативно-тактических комплексов, способных накрыть Киев и область.

Конкретных шагов, которые Киев намерен предпринять в случае невыполнения требования, в заявлении Зеленского не прозвучало. Стешин в своём канале обратил внимание, что украинский президент выдвинул прямую угрозу в адрес белорусского лидера, проведя параллель с попыткой ведения боевых действий сразу на двух направлениях.

Это не первый случай обмена резкими заявлениями между Киевом и Минском. Ранее украинская сторона уже заявляла об определении порядка пятисот целей на территории Белоруссии для возможного удара. Тогда Лукашенко ответил, что вооружённые силы республики, в свою очередь, определили одну основную цель и располагают достаточным боезапасом для её поражения. После этого риторика белорусского президента стала менее жёсткой, однако, как отмечают наблюдатели, в Киеве эту паузу могли расценить как проявление слабости.

В материале «Военной Хроники» указывается, что в Генштабе ВСУ должны учитывать возможные последствия атак на развёрнутые на территории Белоруссии ретрансляторы и другую технику. По данным издания, ответный удар может быть нанесён белорусскими реактивными системами залпового огня «Полонез-М». Их боекомплект включает двухступенчатые управляемые реактивные снаряды В200 с дальностью полёта около 190 километров и головными частями, развивающими скорость до 3,5 числа Маха, а также оперативно-тактические баллистические ракеты В300 с дальностью около 290 километров и скоростью до 5 Махов — по характеристикам они сопоставимы с российскими ракетами комплекса «Искандер-М» (9М723-1).

Таким образом, в зону досягаемости этих систем попадают Киев, Киевская область и ряд других регионов Украины. По оценке авторов публикации, на данный момент украинская сторона не располагает возможностями для эффективного отражения подобного удара.

Согласно открытым источникам, вооружённые силы Белоруссии способны произвести одновременный пуск порядка 80 ракет В-300 и В-200. Кроме того, на вооружении республики числится не менее 25 ракет комплекса «Искандер-Э» — той самой версии, против которой ранее выступали США. Чтобы соответствовать требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия, дальность экспортного варианта ракеты была ограничена до 290 километров, что тем не менее охватывает территорию всей Киевской области.

Авторы «Военной Хроники» отмечают, что при оценке возможного удара также стоит учитывать применение беспилотников, а в случае эскалации — участие российских средств поражения, включая комплексы «Герань», баллистические и крылатые ракеты, а также гиперзвуковое оружие.

В публикации также рассматривается гипотетический сценарий дальнейшего развития ситуации. По мнению авторов «Военной Хроники», в случае повышения уровня эскалации возможной целью может стать портовая инфраструктура Одессы. Описывается сценарий, при котором после серии предупреждений, связанных с активностью беспилотников, может быть рассмотрено применение тактического ядерного оружия для вывода города из строя как логистического и военного узла. Также упоминается, что при менее вероятном развитии событий могут быть задействованы конвенциональные средства поражения, включая комплекс «Орешник» и другие системы.

Отдельно в материале приводится информация от автора канала Condottiero, который представляется ветераном ЧВК «Вагнер». По его данным, на фоне предыдущих угроз Киева в адрес Белоруссии республика начала срочный ремонт и строительство дорог к границе с Украиной, а также развернула несколько комплексов средней дальности, в том числе «Орешник». Также со ссылкой на этот источник сообщается об увеличении численности и интенсивности подготовки личного состава на территории Белоруссии, включая военнослужащих ЧВК, а также о наращивании выпуска продукции военно-промышленного комплекса и закупок средств связи и вооружения.

Кроме того, по этим данным, Белоруссия обновила концепцию и боевой устав вооружённых сил, дополнив их положениями о подразделениях беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и авиации, а также увеличила общую численность вооружённых сил в рамках новой оборонной концепции. В материале указывается, что при подтверждении этой информации в случае активных действий со стороны ВСУ не исключается сценарий начала операции в Киевской области, в частности со стороны Чернобыля.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI