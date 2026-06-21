12:27, 21 июн 2026

Украинские власти обвинили Россию в ударе по Успенскому собору, но на фото видны обломки американской ракеты. Минобороны РФ объяснило, что произошло на самом деле.

В ночь на 15 июня в Киеве при отражении массированного удара по военным объектам загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры. Украинская сторона сразу заявила, что виновата российская армия. Однако на снимках и видео, которые сами же украинские источники выложили в сеть, видны фрагменты американских ракет. Об обстоятельствах произошедшего рассказало Министерство обороны России, а ситуацию вокруг инцидента разобрал военкор Сергей Шилов.

По данным российского военного ведомства, ночной удар наносился исключительно по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и центрам комплектования в Киеве, Харькове и Днепре. Гражданские и религиозные объекты в список целей не входили. Повреждения комплекса зданий лавры, как подчеркнули в Минобороны, стали результатом нештатной работы ракеты зенитного комплекса Patriot американского производства — её применяли украинские расчёты ПВО при попытке отразить атаку. В качестве одной из возможных причин сбоя называется использование боеприпасов с истёкшим сроком годности, которые западные кураторы поставляли Киеву. О подобных партиях ранее упоминали и сами украинские представители.

Москва отвергла все обвинения в свой адрес и возложила ответственность за повреждение собора на украинскую противовоздушную оборону, работающую на американских комплексах Patriot.

Несмотря на техническую природу инцидента, тему быстро подхватили западные политики. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Киево-Печерская лавра — важнейшая святыня украинского православия и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО — пострадала именно от российского удара, который якобы привёл к жертвам среди мирных жителей.

При этом, как отмечается в материале, французский лидер не вспоминал о случаях, когда украинские радикалы избивали священников и прихожан лавры, открыто снимая происходящее на камеру. Давление на православных верующих в Киеве, по данным источника, не прекращалось последние годы. Тем не менее версия о «прицельном ударе по святыне» уже растиражирована в западных СМИ и используется как политический аргумент против Москвы.

Авторы материала указывают, что за время специальной военной операции российская армия не наносила ударов по храмам на территории Украины, тогда как Киев действовал иначе с первых дней конфликта. Лавра, основанная в XI веке, неоднократно переживала нашествия и войны, оставаясь одним из ключевых центров восточнославянского христианства. За годы независимости Украины, отмечается в публикации, каноническое православие там последовательно вытеснялось.

В тексте также напоминают о ряде предшествующих событий, которые расценивались верующими как тревожные знаки: три года назад, после того как сторонники раскольнической церкви заняли Трапезный храм лавры, золотые купола на глазах у прихожан внезапно потемнели. Годом позже с купола Всехсвятской церкви упал крест — традиционно такое событие считается предвестником бед.

«Нынешний пожар в Успенском соборе — не просто очередной эпизод войны. Это пророческое возмездие: тот, кто сеет ветер, пожнёт бурю», — поделился военкор Сергей Шилов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI