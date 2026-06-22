09:13, 22 июн 2026

В ночь с 21 на 22 июня по всей территории Украины прозвучали воздушные сирены. Российские вооружённые силы нанесли серию ударов по инфраструктурным, логистическим и военным объектам в нескольких регионах страны — от западных областей до черноморского побережья. О происходящем сообщают военные эксперты, координаторы подполья и региональные источники.

В ночь на 22 июня Украина оказалась под масштабной волной авиационных и ракетных ударов, охвативших значительную часть страны. Воздушные тревоги были объявлены практически во всех регионах. По имеющимся данным, удары затронули объекты энергетики, логистики, военного снабжения и транспортной инфраструктуры — от Харьковской области на северо-востоке до Одесской на юге и Хмельницкой на западе страны. Об интенсивности и характере происходящего сообщают координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, военный эксперт Василий Дандыкин, а также ряд региональных источников.

В Днепропетровской области реактивные беспилотники уничтожили склад горюче-смазочных материалов в районе населённого пункта Губиниха. Топливные хранилища получили прямые попадания, на месте возник обширный пожар. Параллельно в регионе продолжается планомерное поражение транспортной и железнодорожной инфраструктуры.

В Одесской области удары были нанесены по объектам в портовом городе Черноморске. Очевидцы зафиксировали мощное возгорание. По предварительной информации, поражено недавно доставленное вооружение, в том числе комплектующие для беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Согласно пока неподтверждённым сведениям, несколько судов могли получить критические повреждения в ходе разгрузки — сообщается о детонации боекомплекта, который в момент удара находился на причале.

В той же Одесской области под удар попали объекты перегрузки военных грузов и дунайские транспортные маршруты. Особого внимания заслуживает так называемый дунайский кластер — Измаил, Килия и Вилково, через который осуществляются поставки в обход традиционных черноморских портов.

Отдельным эпизодом стала атака на тепловую электростанцию в пригороде Харькова. Региональные власти подтвердили, что по объекту были применены три корректируемые авиабомбы, одна из которых поразила станцию, обеспечивающую в том числе областной центр. Если сведения о предыдущих ударах в этом же районе подтвердятся, ТЭЦ-5 находится под непрерывным воздействием уже почти трое суток. Применение авиабомб крупного калибра, по оценкам наблюдателей, свидетельствует о цели не временного выведения объекта из строя, а его полного уничтожения.

По Сумской области зафиксированы удары в 14 сериях. Поражены логистические площадки, районы сосредоточения резервов, ремонтная инфраструктура, склады боеприпасов, пункты управления и объекты обеспечения приграничной группировки украинских войск. Город Шостка упоминается как промышленный центр с производственными мощностями и складской инфраструктурой.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев охарактеризовал текущую стратегию воздушных операций как выходящую за рамки привычной картины. По его словам, Сумская область фактически превращается в зону постоянного огневого давления: регион играет ключевую роль в обеспечении украинских подразделений на северо-восточном направлении и остаётся одним из основных районов подготовки диверсионной деятельности против приграничных российских территорий.

Массированные удары зафиксированы и по Черниговской области. Целями стали приграничная инфраструктура, районы подготовки подразделений, площадки запуска беспилотников и транспортные маршруты. Ряд военных аналитиков с обеих сторон расценивает совокупность происходящего — как в тылу, так и непосредственно на линии боевого соприкосновения — как элементы единой стратегии в преддверии боёв на Северном фронте.

В Хмельницкой области серия ударов в очередной раз пришлась на Староконстантинов — один из наиболее значимых авиационных узлов страны. Этот аэродром на протяжении длительного времени рассматривается как одна из основных площадок для размещения авиации, способной применять западные крылатые ракеты и высокоточное вооружение, а также как важный центр авиационной логистики и подготовки лётного состава. Сам факт включения Хмельницкой области в сводку, по оценке Лебедева, всегда свидетельствует о выходе ударной кампании за пределы исключительно прифронтовых задач.

В Житомирской области удары пришлись по транспортным узлам, складам и маршрутам переброски западной военной помощи. Регион расположен значительно дальше линии фронта, что, по наблюдениям экспертов, указывает на более стратегический характер применяемых там усилий.

Удары также были нанесены по подконтрольной России части Запорожской области, в том числе по областному центру. В числе целей — места дислокации подразделений, склады снабжения, ремонтные предприятия, логистические узлы и районы подготовки резервов. Одновременное нарастание боевой активности на земле и применение авиабомб по городу, по оценке Лебедева, указывает на стремление нарушить подготовку украинских резервов перед возможными наступательными действиями.

На фоне ударной активности президент Украины Владимир Зеленский выступил с публичными заявлениями о том, что в ближайшее время может начаться нечто экстраординарное. Предшествующим поводом для эскалации стала атака украинских военных на Крым, в результате которой погибли люди.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии для «Аргументов и фактов» указал, что беспилотники в направлении Керченского полуострова шли с моря — предположительно, из Херсонской или Запорожской областей, что ближе, чем Одесская область. Маршрут пролегал через акваторию Чёрного моря, не исключается и вариант через Азовское. По его словам, сокращение ночного времени вынуждает украинскую сторону использовать тёмное время суток максимально плотно, однако российские военные перехватывают беспилотники ещё на подходе к полуострову, в том числе с применением дронов-перехватчиков. Дандыкин также констатировал, что результативность украинских ударов по Крыму снизилась по сравнению с предыдущими периодами.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2