09:22, 22 июн 2026

В ночь на 21 июня украинские вооружённые силы нанесли массированный удар беспилотниками по Крыму и Краснодарскому краю. По данным российских властей, на Керченском полуострове погибли четыре человека, ещё около тридцати получили ранения. Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил, как отличать реальные военные действия от сопровождающей их пропаганды.

Удар этой ночью оказался одним из наиболее масштабных за последнее время. На Керченской паромной переправе один человек погиб, ещё один пострадал. На одной из нефтебаз вспыхнул пожар, движение по Крымскому мосту было временно остановлено, в регионе объявлялась ракетная опасность. По данным российского военного ведомства, средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 239 украинских беспилотников над девятью регионами страны и акваториями двух морей.

Атака произошла спустя сутки после резонансных заявлений нового министра обороны Украины Михаила Фёдорова. Он допустил возможность превращения Крымского полуострова в остров. Насколько эти слова отражают реальные военные планы, а насколько являются частью информационного давления — вопрос, который Кнырик разбирал в деталях.

Разделить факт и образ

По мнению эксперта, любые заявления украинских официальных лиц требуют взвешенного и спокойного анализа. Громкие обещания — не новость: подобная риторика звучит на протяжении всего конфликта, и к ней давно выработалось устойчивое отношение.

Кнырик напомнил, что украинские информационные ресурсы в предшествующие дни активно тиражировали сообщения о якобы готовящемся 21 июня масштабном наступлении на Крым — включая разговоры о возможной попытке высадки десанта. Крупная атака беспилотников действительно состоялась, однако сценарии, которые широко обсуждались в украинском медиапространстве накануне, реализованы не были.

Эксперт подчеркнул: параллельно с реальными ударами по российской территории заметно выросло и число информационно-психологических операций. Именно это сочетание требует особого внимания — без паники, но и без недооценки происходящего.

Система важнее имён

В ходе беседы отдельно обсуждалась внутриполитическая ситуация на Украине. Антикоррупционные скандалы, деятельность НАБУ, кадровые перестановки в Киеве — всё это, по оценке Кнырика, не меняет существа действующей модели управления страной.

Вокруг нового министра обороны, по его словам, уже начались разговоры о перераспределении влияния между различными западными центрами силы. Однако для России, считает эксперт, конкретные фигуры во власти принципиального значения не имеют: система остаётся неизменной вне зависимости от того, кто занимает тот или иной пост.

Касаясь фигуры Владимира Зеленского, Кнырик высказался против упрощённых оценок. Сводить всё происходящее к личности президента Украины, по его мнению, было бы ошибкой. Практика последних десятилетий показывает: каждый следующий украинский руководитель действовал не менее жёстко, чем предыдущий. Замена одного человека на другого не меняла общего курса страны.

Эксперт также обратил внимание на то, что многие процессы в Киеве определяются не внутренней политической логикой, а более широкой системой внешнего управления. Анализировать их исключительно через призму отдельных политиков — значит упускать суть.

Мирная риторика как инструмент

Ещё одной темой разговора стали регулярные заявления украинского руководства о готовности к переговорам. После крупных атак и обострений Киев нередко апеллирует к необходимости мирного урегулирования. Кнырик расценивает подобные высказывания как декларативные — не связанные с реальной переговорной позицией.

По его мнению, громкие обещания в адрес Крыма, анонсы новых военных операций и параллельные разговоры о мире представляют собой элементы единой стратегии, в которой реальные боевые действия сопровождаются масштабной информационной кампанией.

Именно поэтому, считает эксперт, оценивать происходящее следует не через призму эмоциональных заголовков, а опираясь на факты и реальное положение дел.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2