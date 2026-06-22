"Работаем по целям. Жёстко и точно": Куда пропал легендарный генерал Армагеддон

09:29, 22 июн 2026

Один из самых известных российских военачальников последних десятилетий — Сергей Суровикин — практически исчез из публичного поля после событий 2023 года. Восстановили биографию генерала и выяснили, чем он занимается сейчас.

Сергей Суровикин — военачальник, чьё имя давно вышло за пределы профессиональной среды. Он командовал группировкой российских войск в Сирии, возглавлял Воздушно-космические силы, а его имя связывают с рядом наиболее жёстких военных операций последних лет. Начиная с 2023 года он фактически перестал появляться в публичном пространстве, а информация о нём начала исчезать с официальных ресурсов Министерства обороны. По имеющимся данным, к 2025 году генерал работает военным советником в Африке. Конкретное место службы официально не раскрывалось.

Сын офицера, которого никогда не видел

Сергей Суровикин появился на свет в 1966 году в семье военного лётчика. Своего отца — полковника авиации Владимира Суровикина — он так и не увидел: тот погиб за несколько месяцев до рождения сына.

Владимир Суровикин служил на Дальнем Востоке и пилотировал истребитель-бомбардировщик Су-7Б. Во время одного из полётов на машине отказал двигатель. Увидев, что неуправляемый самолёт несётся в сторону жилого посёлка и школы, офицер принял решение не катапультироваться — несмотря на наличие такой возможности. Он остался в кабине и ценой собственной жизни увёл машину от людей. Посмертно Владимир Суровикин был удостоен ордена Ленина.

Сергея воспитывала мать — Галина Пухова. В одиночку она поставила сына на ноги и привила ему уважение к военному делу. Уже в юности будущий генерал твёрдо определился с выбором профессии.

Омское училище и академия Генерального штаба

В 1984 году Суровикин поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище. Первый серьёзный этап военной карьеры он завершил с золотой медалью. Впоследствии продолжил образование в Военной академии имени Фрунзе, а затем — в Военной академии Генерального штаба. Обе эти ступени считаются ключевыми в подготовке высшего командного состава страны.

Практическим испытанием для офицера стали чеченские кампании. Именно там Суровикин приобрёл репутацию требовательного и результативного командира, способного быстро принимать решения в критических ситуациях. В тот период он командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией и получил звание генерал-майора.

Военнослужащие, проходившие под его командованием, впоследствии отмечали: дисциплина в подразделении была жёсткой, нерешительности командир не терпел. Один из характерных эпизодов — во время одной из операций, после подрыва головной машины колонны на фугасе, Суровикин оперативно организовал эвакуацию личного состава и вывел подразделение из-под огня с минимальными потерями. Именно в Чечне окончательно оформился его управленческий стиль: прагматичный, жёсткий и ориентированный на конкретный результат.

Сирия и прозвище «Генерал Армагеддон»

Широкую известность — в том числе за пределами России — Суровикин получил в период сирийской кампании. В 2017 году он был назначен командующим российской группировкой войск в Сирии. Ситуация в регионе на тот момент оставалась крайне сложной.

Его подход к ведению боевых действий военные и журналисты впоследствии описывали как системный и жёсткий. По распространённым свидетельствам, в ходе планирования операций он настаивал на ударах по инфраструктуре противника — с целью разрушить не только его военный потенциал, но и логистическую основу.

Именно тогда в военной среде за Суровикиным закрепилось прозвище «Генерал Армагеддон». Оно быстро вышло за рамки профессионального сообщества и стало широко известно как в России, так и за рубежом. Среди военнослужащих утвердилось устойчивое выражение: если на данном направлении появился Суровикин — задачи будут выполнены.

Результаты сирийской операции были отмечены на государственном уровне: Сергей Суровикин был удостоен звания Героя Российской Федерации.

В том же 2017 году состоялось ещё одно назначение. Генерал возглавил Воздушно-космические силы России. Это стало в известной мере прецедентом: Суровикин оказался первым общевойсковым командиром, поставленным во главе структуры, объединяющей военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска.

Исчезновение из публичного поля

После начала СВО имя Суровикина вновь оказалось в центре внимания — в связи с так называемой «линией Суровикина». Однако со временем генерал фактически перестал появляться в публичном пространстве. В 2023 году наблюдатели зафиксировали, что информация о нём начала исчезать с официальных ресурсов Министерства обороны. Сообщений о его деятельности становилось всё меньше.

К 2025 году появились сведения о том, что Суровикин работает военным советником на африканском континенте. Конкретное место службы официально не уточнялось.

Люди, осведомлённые о ситуации, утверждали: речь не идёт ни об исчезновении, ни о завершении карьеры. По их словам, генерал просто вышел из публичного поля, сосредоточившись на выполнении новых задач. Несмотря на отсутствие регулярных появлений в информационном пространстве, его имя по-прежнему остаётся одним из наиболее узнаваемых среди российских военачальников.

Семья

Отдельное внимание традиционно привлекает семья генерала. Его супруга Анна Суровикина занимается предпринимательской деятельностью. В разные годы она владела различными активами и развивала собственные бизнес-проекты. Вокруг одного из них в своё время возникали судебные разбирательства, однако Анна Суровикина отстояла свою позицию в суде. Сегодня она ведёт бизнес в Москве, занимается благотворительностью и участвует в социальных проектах. В семье воспитываются четверо детей — сын и три дочери.

Сама Анна Суровикина неоднократно указывала: её муж всегда оставался прежде всего военным человеком и никогда не проявлял интереса к политической деятельности.

Итог

За годы службы вокруг Сергея Суровикина сложилось немало легенд. Однако его биография фиксирует прежде всего профессиональный военный путь: от курсанта Омского училища до командующего крупными группировками войск.

Вопрос «куда пропал генерал Армагеддон?» продолжает звучать в публичном пространстве. Судя по имеющимся данным, Суровикин не оставил профессию и не исчез. Он перестал быть публичной фигурой — и сохранил за собой репутацию одного из наиболее известных российских военачальников последних десятилетий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный