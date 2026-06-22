Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Работаем по целям. Жёстко и точно": Куда пропал легендарный генерал Армагеддон

"Работаем по целям. Жёстко и точно": Куда пропал легендарный генерал Армагеддон

09:29, 22 июн 2026

Один из самых известных российских военачальников последних десятилетий — Сергей Суровикин — практически исчез из публичного поля после событий 2023 года. Восстановили биографию генерала и выяснили, чем он занимается сейчас.

Сергей Суровикин — военачальник, чьё имя давно вышло за пределы профессиональной среды. Он командовал группировкой российских войск в Сирии, возглавлял Воздушно-космические силы, а его имя связывают с рядом наиболее жёстких военных операций последних лет. Начиная с 2023 года он фактически перестал появляться в публичном пространстве, а информация о нём начала исчезать с официальных ресурсов Министерства обороны. По имеющимся данным, к 2025 году генерал работает военным советником в Африке. Конкретное место службы официально не раскрывалось.

Сын офицера, которого никогда не видел

Сергей Суровикин появился на свет в 1966 году в семье военного лётчика. Своего отца — полковника авиации Владимира Суровикина — он так и не увидел: тот погиб за несколько месяцев до рождения сына.

Владимир Суровикин служил на Дальнем Востоке и пилотировал истребитель-бомбардировщик Су-7Б. Во время одного из полётов на машине отказал двигатель. Увидев, что неуправляемый самолёт несётся в сторону жилого посёлка и школы, офицер принял решение не катапультироваться — несмотря на наличие такой возможности. Он остался в кабине и ценой собственной жизни увёл машину от людей. Посмертно Владимир Суровикин был удостоен ордена Ленина.

Сергея воспитывала мать — Галина Пухова. В одиночку она поставила сына на ноги и привила ему уважение к военному делу. Уже в юности будущий генерал твёрдо определился с выбором профессии.

Омское училище и академия Генерального штаба

В 1984 году Суровикин поступил в Омское высшее общевойсковое командное училище. Первый серьёзный этап военной карьеры он завершил с золотой медалью. Впоследствии продолжил образование в Военной академии имени Фрунзе, а затем — в Военной академии Генерального штаба. Обе эти ступени считаются ключевыми в подготовке высшего командного состава страны.

Практическим испытанием для офицера стали чеченские кампании. Именно там Суровикин приобрёл репутацию требовательного и результативного командира, способного быстро принимать решения в критических ситуациях. В тот период он командовал 42-й гвардейской мотострелковой дивизией и получил звание генерал-майора.

Военнослужащие, проходившие под его командованием, впоследствии отмечали: дисциплина в подразделении была жёсткой, нерешительности командир не терпел. Один из характерных эпизодов — во время одной из операций, после подрыва головной машины колонны на фугасе, Суровикин оперативно организовал эвакуацию личного состава и вывел подразделение из-под огня с минимальными потерями. Именно в Чечне окончательно оформился его управленческий стиль: прагматичный, жёсткий и ориентированный на конкретный результат.

Сирия и прозвище «Генерал Армагеддон»

Широкую известность — в том числе за пределами России — Суровикин получил в период сирийской кампании. В 2017 году он был назначен командующим российской группировкой войск в Сирии. Ситуация в регионе на тот момент оставалась крайне сложной.

Его подход к ведению боевых действий военные и журналисты впоследствии описывали как системный и жёсткий. По распространённым свидетельствам, в ходе планирования операций он настаивал на ударах по инфраструктуре противника — с целью разрушить не только его военный потенциал, но и логистическую основу.

Именно тогда в военной среде за Суровикиным закрепилось прозвище «Генерал Армагеддон». Оно быстро вышло за рамки профессионального сообщества и стало широко известно как в России, так и за рубежом. Среди военнослужащих утвердилось устойчивое выражение: если на данном направлении появился Суровикин — задачи будут выполнены.

Результаты сирийской операции были отмечены на государственном уровне: Сергей Суровикин был удостоен звания Героя Российской Федерации.

В том же 2017 году состоялось ещё одно назначение. Генерал возглавил Воздушно-космические силы России. Это стало в известной мере прецедентом: Суровикин оказался первым общевойсковым командиром, поставленным во главе структуры, объединяющей военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска.

Исчезновение из публичного поля

После начала СВО имя Суровикина вновь оказалось в центре внимания — в связи с так называемой «линией Суровикина». Однако со временем генерал фактически перестал появляться в публичном пространстве. В 2023 году наблюдатели зафиксировали, что информация о нём начала исчезать с официальных ресурсов Министерства обороны. Сообщений о его деятельности становилось всё меньше.

К 2025 году появились сведения о том, что Суровикин работает военным советником на африканском континенте. Конкретное место службы официально не уточнялось.

Люди, осведомлённые о ситуации, утверждали: речь не идёт ни об исчезновении, ни о завершении карьеры. По их словам, генерал просто вышел из публичного поля, сосредоточившись на выполнении новых задач. Несмотря на отсутствие регулярных появлений в информационном пространстве, его имя по-прежнему остаётся одним из наиболее узнаваемых среди российских военачальников.

Семья

Отдельное внимание традиционно привлекает семья генерала. Его супруга Анна Суровикина занимается предпринимательской деятельностью. В разные годы она владела различными активами и развивала собственные бизнес-проекты. Вокруг одного из них в своё время возникали судебные разбирательства, однако Анна Суровикина отстояла свою позицию в суде. Сегодня она ведёт бизнес в Москве, занимается благотворительностью и участвует в социальных проектах. В семье воспитываются четверо детей — сын и три дочери.

Сама Анна Суровикина неоднократно указывала: её муж всегда оставался прежде всего военным человеком и никогда не проявлял интереса к политической деятельности.

Итог

За годы службы вокруг Сергея Суровикина сложилось немало легенд. Однако его биография фиксирует прежде всего профессиональный военный путь: от курсанта Омского училища до командующего крупными группировками войск.

Вопрос «куда пропал генерал Армагеддон?» продолжает звучать в публичном пространстве. Судя по имеющимся данным, Суровикин не оставил профессию и не исчез. Он перестал быть публичной фигурой — и сохранил за собой репутацию одного из наиболее известных российских военачальников последних десятилетий.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Они уже "пили кофе" в Ялте на набережной": Что стоит за словами главы минобороны Украины об "острове Крым"

Читайте также:

"Они уже "пили кофе" в Ялте на набережной": Что стоит за словами главы минобороны Украины об "острове Крым"
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Генерал Армагеддон появился в Москве: что стоит за появлением Суровикина? Вот факты
Россия/мир
Генерал Армагеддон появился в Москве: что стоит за появлением Суровикина? Вот факты
Думали, Суровикин в ссылке? Это не так: Детали вскрыл военэксперт Михайлов
Россия/мир
Думали, Суровикин в ссылке? Это не так: Детали вскрыл военэксперт Михайлов
Главком ВДВ получил тяжелые травмы
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
Главком ВДВ получил тяжелые травмы
"От триумфальных докладов до катастрофы" на ЛБС: "Соавтор" 567 дней "Волчанского ада". "Генерал-беда" идёт на "шикарный пост" в Госдуме?
Россия/мир
"От триумфальных докладов до катастрофы" на ЛБС: "Соавтор" 567 дней "Волчанского ада". "Генерал-беда" идёт на "шикарный пост" в Госдуме?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен