Зима на Украине? Вот прогноз Баранца: "Даже если Зеленский наденет 20 кальсонов с начёсом - он всё равно замерзнет"

09:34, 22 июн 2026

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите «Большой семёрки», заявил, что Россию ожидает тяжёлая зима. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал это заявление изданию Царьград.

Зеленский призвал Путина начать переговоры до наступления зимы, предупредив, что холодный сезон станет для России серьёзным испытанием. По словам президента Украины, прошедшая зима оказалась для страны крайне тяжёлой, и повторения подобного не хочется. При этом он дал понять, что Россию ждёт не менее сложная ситуация.

Военный обозреватель Виктор Баранец назвал подобное заявление лишённым оснований. По его словам, чтобы всерьёз рассчитывать на «заморозку» России, необходимо хотя бы представлять её географические масштабы и степень обеспеченности собственными энергоресурсами — газом, углём и дровами. Россия, по мнению Баранца, при любых обстоятельствах сохраняет возможность обеспечить население теплом, вне зависимости от ударов по объектам инфраструктуры.

Обозреватель отметил, что, несмотря на атаки украинских ракет на российские нефтеперерабатывающие заводы, гидростанции и объекты вплоть до Урала, страна продолжает функционировать в штатном режиме. Ситуацию с украинской энергетикой он охарактеризовал принципиально иначе: по данным, которые звучали из Киева, энергосистема республики разрушена на 70%, и в ближайшие месяцы этот показатель может увеличиться ещё на 10% и более. Именно в таком состоянии Украина будет входить в новый отопительный сезон.

Отдельно Баранец прокомментировал заявление главы украинского Министерства обороны Михаила Фёдорова о том, что страна близка к созданию собственной баллистической ракеты, способной поражать цели на территории России. По словам министра, такое оружие может повлиять как на ход боевых действий, так и на международный статус Украины.

Военный обозреватель отнёсся к этому скептически. По его мнению, создание баллистической ракеты требует как соответствующей научно-технической базы, так и производственных мощностей. Завод «Южмаш» в Днепропетровске, который обладал необходимым потенциалом, был поражён российской ракетой «Орешник». Баранец предположил, что речь может идти об использовании советских разработок при технической помощи западных партнёров — американских, британских или немецких специалистов.

Подводя итог, Баранец подчеркнул, что Зеленскому следует сосредоточиться на состоянии собственной энергетической системы, а не делать прогнозы относительно российской. Разрыв между потенциалами двух стран в этой сфере он назвал принципиальным и несопоставимым.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2