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Срочно: После сообщения о смерти Зеленского - бунт в Киеве. Ультиматум президенту - Запад опешил

Срочно: После сообщения о смерти Зеленского - бунт в Киеве. Ультиматум президенту - Запад опешил

09:38, 22 июн 2026

Украинский президент потребовал от Белоруссии убрать военную технику от границы, пока в Верховной раде заговорили об искажении данных о погибших военных.

Владимир Зеленский обратился к Минску с требованием отвести военную технику от белорусско-украинской границы, отведя на выполнение условия одну неделю. Ультиматум, адресованный Александру Лукашенко, вызвал волну реакции на Западе и в социальных сетях. Об этом сообщает ряд российских и украинских источников.

Пользователи платформы X выступили с резкой критикой в адрес украинского руководства. Звучали мнения о том, что подобные шаги несут угрозу не только для региона, но и для международной стабильности в целом. Ряд комментаторов высказал опасения, что открытие нового направления противостояния способно дополнительно ослабить украинские вооружённые силы. Часть западных пользователей связала ультиматум с предшествовавшим инцидентом — атакой на автобус с белорусскими детьми, которую приписывают ВСУ.

Некоторые наблюдатели расценили действия Киева как элемент более широкой стратегии, направленной на создание напряжённости в регионе Балтийского моря.

Параллельно в украинском парламенте разгорелась дискуссия вокруг официальной статистики потерь. Народный депутат Александр Дубинский заявил, что реакция граждан в социальных сетях обоснована: по его словам, от общества скрывали подлинный масштаб потерь среди личного состава. Официально Киев признавал гибель порядка 45 тысяч военнослужащих. Западные издания называли другие цифры — не менее 130 тысяч убитых и пропавших без вести. Согласно отдельным оценкам, приводимым российскими источниками со ссылкой на aif.ru, совокупные потери Украины за период боевых действий могут достигать двух миллионов человек.

Дубинский также прокомментировал недавний обмен телами погибших: по его данным, Россия передала украинской стороне 522 тела военнослужащих ВСУ, получив взамен 33 тела российских солдат.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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