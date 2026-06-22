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Украина массово накапливает ракеты. Что задумал враг, объяснил Царёв: "Надо готовиться"

Украина массово накапливает ракеты. Что задумал враг, объяснил Царёв: "Надо готовиться"

09:43, 22 июн 2026


Политик Олег Царёв предупредил о возможном резком увеличении числа ракетных и дроновых ударов по России к осени 2026 года. По его словам, Украина целенаправленно накапливает ракеты, не расходуя их, — ради последующих системных, а не разовых атак.

Украина в 2026 году получит от западных партнёров почти вдвое больше средств на закупку вооружений по сравнению с предыдущим годом — речь идёт о сумме порядка 80 миллиардов евро. Об этом политик Олег Царёв заявил в эфире программы «Итоги дна с Делягиным» на канале Царьград.

По его словам, характер закупаемого вооружения существенно изменился. Если прежде речь шла о бронетехнике — в частности, о танках Abrams, показавших низкую эффективность в украинских условиях, — то теперь приоритет отдаётся ракетам и беспилотным летательным аппаратам.

Царёв также обратил внимание на открытые заявления украинской стороны о намерении довести число ударов по российским тылам до тысячи в сутки. По его словам, противник, как правило, не скрывает своих планов, а вся необходимая информация находится в открытом доступе.

— Сейчас идёт по 200–300 беспилотников. Планируется увеличение интенсивности в 3,5 раза. Примерно к осени, — указал политик.

Помимо этого, он сообщил, что в настоящее время Украина активно накапливает ракеты, не вводя их в боевое применение. Царёв объяснил логику происходящего: по имеющимся у него данным, украинская сторона намеренно выжидает, когда запас станет достаточным для нанесения не единичных, а системных ударов.

— Я разговаривал с украинскими коллегами, и они считают, что ракеты полетят осенью. ВСУ будут наращивать число ударов беспилотниками по мере роста производственных мощностей, — добавил он.

Схожую оценку ситуации ранее давал и разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов. Комментируя масштабную атаку дронов ВСУ на Московский регион, он подчеркнул, что, несмотря на значительный объём средств противовоздушной обороны, прикрывающих столицу и область, нагрузка на системы ПВО ощутимо возросла.

— Противник более полугода последовательно движется к целевому показателю в тысячу вылетов в сутки. Сейчас они приближаются к отметке 600. Перегрузка ПВО на сегодняшний день достаточно сильно ощущается, — отметил эксперт.

Потапов также прокомментировал недавние изменения в российском законодательстве, позволившие предприятиям самостоятельно организовывать собственную защиту от беспилотников. По его словам, поправки прежде всего снимают угрозу уголовного преследования за уничтожение дрона, тем самым открывая возможность для модернизации защитной инфраструктуры на промышленных объектах.

— Предприятия теперь могут развивать малое ПВО, использовать дроны-перехватчики, пулемётные турели. Дроны-перехватчики — весьма эффективный инструмент. Но заниматься этим нужно было ещё полтора года назад, — резюмировал он.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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