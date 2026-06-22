Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Всплыла правда о "тяжело больном" Путине. Такое от посла ожидали услышать не все. "Зреет заговор"

Всплыла правда о "тяжело больном" Путине. Такое от посла ожидали услышать не все. "Зреет заговор"

09:48, 22 июн 2026

Немецкий посол в России Александр Ламбсдорфф, лично встречавшийся с президентом РФ, назвал его абсолютно здоровым и дисциплинированным политиком. Его слова вступили в прямое противоречие с публикациями западных изданий.

Немецкий посол в России Александр Ламбсдорфф опроверг сообщения западных СМИ о тяжёлой болезни президента России Владимира Путина. Дипломат лично встречался с российским лидером и поделился своими впечатлениями. Об этом сообщает обозреватель Царьграда Андрей Ревнивцев.

Поводом для очередной волны публикаций стала статья британского таблоида Daily Express, в которой утверждается, что президент России тяжело болен. Параллельно издание процитировало президента Украины Владимира Зеленского, который, по данным таблоида, предупредил: если конфликт продолжится, в России произойдут революционные потрясения.

Подобные материалы появляются в западной прессе с завидной регулярностью. В 2005 году источники сообщали об инсульте, в 2012-м — о серьёзной операции на позвоночнике. Впоследствии появились версии об онкологических заболеваниях: называлось поражение щитовидной железы и костных тканей. Летом 2022 года ряд изданий распространил информацию о параличе правой руки президента — основанием послужило видео, на котором Путин поймал комара левой рукой.

По оценке Ревнивцева, подобные диагнозы западные комментаторы ставили на основании коротких видеозаписей из открытых источников, непроверенных данных, приписываемых спецслужбам, а также заявлений русскоязычных политологов, проживающих за рубежом.

Ламбсдорфф, располагающий прямым контактом с российским руководством, дал принципиально иную характеристику. По его словам, Путин производит впечатление человека с железной дисциплиной, в полном здравии и с ясным политическим мышлением. Дипломат также отметил, что физическое состояние президента находится под контролем профильных специалистов.

Отдельную нишу в этом информационном потоке занимают публикации о предполагаемых двойниках Путина. Некоторые издания насчитывают до семи таких людей, опираясь, в частности, на форму ушей на фотографиях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ещё в 2023 году расценил эти утверждения как лишённые каких-либо оснований. По его словам, подобные материалы не воспринимаются российской стороной всерьёз.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Украина массово накапливает ракеты. Что задумал враг, объяснил Царёв: "Надо готовиться"

Читайте также:

Украина массово накапливает ракеты. Что задумал враг, объяснил Царёв: "Надо готовиться"
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

«Нанесем удары»: американский офицер сделал жесткое заявление в адрес НАТО после слов Путина — терпеть такое никто не станет
Россия/мир
«Нанесем удары»: американский офицер сделал жесткое заявление в адрес НАТО после слов Путина — терпеть такое никто не станет
Правда глаза колет: почему Запад не хочет, чтобы люди в ЕС и США слушали, что говорит Владимир Путин
Россия/мир
Правда глаза колет: почему Запад не хочет, чтобы люди в ЕС и США слушали, что говорит Владимир Путин
Небензя раскрыл страшную тайну прибытия Зеленского на Генассамблею ООН
Россия/мир
Небензя раскрыл страшную тайну прибытия Зеленского на Генассамблею ООН
«Путин этого не простит»: экс-посол Салливан заявил, что ВСУ перешли все красные линии, вторгнувшись в Курскую область
Россия/мир
«Путин этого не простит»: экс-посол Салливан заявил, что ВСУ перешли все красные линии, вторгнувшись в Курскую область


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен