09:48, 22 июн 2026

Немецкий посол в России Александр Ламбсдорфф, лично встречавшийся с президентом РФ, назвал его абсолютно здоровым и дисциплинированным политиком. Его слова вступили в прямое противоречие с публикациями западных изданий.

Немецкий посол в России Александр Ламбсдорфф опроверг сообщения западных СМИ о тяжёлой болезни президента России Владимира Путина. Дипломат лично встречался с российским лидером и поделился своими впечатлениями. Об этом сообщает обозреватель Царьграда Андрей Ревнивцев.

Поводом для очередной волны публикаций стала статья британского таблоида Daily Express, в которой утверждается, что президент России тяжело болен. Параллельно издание процитировало президента Украины Владимира Зеленского, который, по данным таблоида, предупредил: если конфликт продолжится, в России произойдут революционные потрясения.

Подобные материалы появляются в западной прессе с завидной регулярностью. В 2005 году источники сообщали об инсульте, в 2012-м — о серьёзной операции на позвоночнике. Впоследствии появились версии об онкологических заболеваниях: называлось поражение щитовидной железы и костных тканей. Летом 2022 года ряд изданий распространил информацию о параличе правой руки президента — основанием послужило видео, на котором Путин поймал комара левой рукой.

По оценке Ревнивцева, подобные диагнозы западные комментаторы ставили на основании коротких видеозаписей из открытых источников, непроверенных данных, приписываемых спецслужбам, а также заявлений русскоязычных политологов, проживающих за рубежом.

Ламбсдорфф, располагающий прямым контактом с российским руководством, дал принципиально иную характеристику. По его словам, Путин производит впечатление человека с железной дисциплиной, в полном здравии и с ясным политическим мышлением. Дипломат также отметил, что физическое состояние президента находится под контролем профильных специалистов.

Отдельную нишу в этом информационном потоке занимают публикации о предполагаемых двойниках Путина. Некоторые издания насчитывают до семи таких людей, опираясь, в частности, на форму ушей на фотографиях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ещё в 2023 году расценил эти утверждения как лишённые каких-либо оснований. По его словам, подобные материалы не воспринимаются российской стороной всерьёз.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2