Соцсети "взорвал" полёт секретной ракеты России над Украиной. Такого нет даже у США. Тайна атаки в 02:06 – "очень жирная цель"

15:29, 23 июн 2026

Жители Полтавы сняли на видео полёт российской малогабаритной крылатой ракеты «Бандероль». Этой ночью удары были нанесены по объектам в Борисполе и Броварах Киевской области.

Российская малогабаритная крылатая ракета «Бандероль», применявшаяся в ходе массированных ударов по Киеву, Одесской и Харьковской областям, впервые была снята на видео в полёте — это произошло над Полтавой. Съёмку сделал местный житель, по всей видимости потрясённый увиденным: на записи слышны его громкие возгласы. Об этом сообщают российские и украинские источники.

До этого момента в открытом доступе были представлены лишь фотографии обломков ракеты — украинские ресурсы активно их публиковали после предыдущих ударов.

«Бандероль» представляет собой гибридное изделие, сочетающее характеристики крылатой ракеты, беспилотника и авиабомбы с управляемым модулем планирования и коррекции. Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор Владимир Попов отметил, что ракета запускается с различных платформ и будет существенно дешевле в производстве по сравнению с аналогами. По его словам, в условиях плотной системы противовоздушной обороны изделие преодолело все рубежи защиты Киева и поразило намеченные объекты.

Обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников обратил внимание на показательное совпадение: два года назад ВВС США объявили конкурс на разработку и массовое производство сверхдешёвых крылатых ракет, признав необходимость подобного оружия в современных вооружённых конфликтах. Пентагон заключил соответствующий контракт, однако первые физические поставки по нему запланированы не ранее 2027 года, а выход на проектную мощность — не ранее 2028-го. Первые упоминания о «Бандероли» относятся к 2025 году.

Параллельно в социальных сетях распространяется информация о ночных ударах по Киевской области. Политолог Олег Царёв сообщил о поражении целей в Борисполе и Броварах, уточнив, что подробных данных об объектах пока нет.

Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев зафиксировал первый удар в Борисполе в 02:06, второй — по Киевской области и Борисполю — в 03:29. По его данным, наиболее вероятными целями являлись логистические объекты, склады, узлы связи и инфраструктура обеспечения украинской столицы. Район Борисполя, помимо гражданской инфраструктуры, имеет значение для военной логистики — об этом сообщает издание kharkov-news.ru.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI