Крым без света - масштабный сбой. Что с мостом? Предупреждение Подоляки - враг готовится

15:33, 23 июн 2026

Сразу несколько городов и районов Крыма остались без электричества. «Крымэнерго» объясняет произошедшее технологическими нарушениями в сетях, однако военный блогер Юрий Подоляка связывает отключения с атакой украинских беспилотников и предупреждает о подготовке противника к масштабному удару.

Ранним утром жители сразу нескольких населённых пунктов Крыма обнаружили, что в их домах нет электричества. По информации энергоснабжающей организации «Крымэнерго», причиной стали технологические нарушения в электросетях. Без света оказались Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой, а также Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы. Специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам; по предварительным оценкам, электроснабжение планируется полностью восстановить в течение суток.

На фоне веерных отключений у жителей полуострова возникли вопросы о возможной связи произошедшего с действиями украинских вооружённых сил. Военный блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале подтвердил: минувшей ночью Крым действительно подвергся атаке беспилотников, однако, по его оценке, налёт был относительно небольшим. По мнению блогера, это объясняется тем, что противник намеренно копит дроны для подготовки следующего масштабного удара.

Подоляка также указал на географический акцент атаки: активность беспилотников, по его словам, в первую очередь фиксировалась в районе Крымского моста. Блогер расценивает подобную тактику как попытку последовательно истощать российскую систему противовоздушной обороны перед более серьёзной операцией. Помимо этого, он отметил, что основной целью ночного налёта являлись объекты энергетической инфраструктуры полуострова, сославшись на фотоматериалы, появившиеся в украинских социальных сетях.

При этом официального подтверждения прямой связи между массовым отключением электроэнергии и конкретными попаданиями беспилотников со стороны «Крымэнерго» или других ведомств не поступало. Энергетики по-прежнему квалифицируют произошедшее как технологические нарушения в сетях.

Тем не менее Подоляка настаивает на том, что нынешние события следует рассматривать лишь как подготовительный этап: по его убеждению, противник целенаправленно накапливает ресурсы для значительно более крупного удара по полуострову.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI