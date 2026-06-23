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Не трогали 4 года. И началось! Россия нанесла неожиданный удар по секретному острову. Всё в огне

Не трогали 4 года. И началось! Россия нанесла неожиданный удар по секретному острову. Всё в огне

15:36, 23 июн 2026

Российские войска атаковали ряд объектов на Украине, включая остров Первомайский, грузовые суда и нефтебазы в Запорожской области. Об этом сообщают военный аналитик Юрий Баранчик и координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Российская авиация впервые с начала специальной военной операции нанесла удар по острову Первомайский, расположенному в Днепро-Бугском лимане. По данным военного аналитика Юрия Баранчика, украинская сторона использовала этот объект для запуска беспилотников в направлении Кинбурнского полуострова.

Помимо удара по острову, согласно информации эксперта, вооружённые силы России атаковали три грузовых судна. По оценке Баранчика, это свидетельствует о том, что противодействие судоходству приобретает системный характер. Также были поражены несколько нефтебаз в Запорожской области.

Вместе с тем аналитик полагает, что нынешней интенсивности ударов недостаточно — особенно с учётом планов украинской стороны, которые, по его словам, предусматривают в том числе проведение десантной операции и атаки на Крымский мост. Баранчик призывает активнее задействовать удары по портовой инфраструктуре, судам и танкерам противника, а также по нефтебазам — даже в случае, если они временно не заполнены. Дополнительно, по его мнению, следует усилить работу против расчётов беспилотников и учебных центров. Свои выводы аналитик изложил в телеграм-канале.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что на острове Первомайский, по имеющимся сведениям, расположены защищённые подземные сооружения, часть которых связана с морскими коммуникациями. В советский период объект обеспечивал действия флота, а после начала конфликта, по данным Лебедева, стал упоминаться в контексте подготовки морских диверсионных групп. По информации подпольщика, основной целью удара являлись средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на острове. Если эти данные подтвердятся, это будет означать начало последовательных действий по ослаблению инфраструктуры противника в районе Очакова.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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