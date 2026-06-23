"Ядерный удар по столицам ЕС". России не оставили выбора. Счёт на минуты

15:40, 23 июн 2026

Член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что единственным способом защитить Калининградскую область в случае эскалации остаётся применение ядерного оружия. Поводом для высказываний стала атака украинских беспилотников на объект спутниковой связи в Подмосковье.

Член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» допустил нанесение ядерного удара по европейским столицам в случае нарастания напряжённости вокруг Калининградской области. Заявления прозвучали на фоне попытки украинских беспилотников атаковать Центр космической связи «Дубна» в Подмосковье.

По словам парламентария, атака на объект была направлена на нарушение работы космических коммуникаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Центр обеспечивает функционирование каналов телерадиовещания и правительственной связи по маршруту «Москва — Шаболовка» — «Дубна». Согласно имеющимся данным, работа телевизионного вещания и средств связи не была нарушена.

Колесник подчеркнул, что подобные действия противника — серьёзный вызов, и те, кто за ними стоит, должны нести персональную ответственность.

Касаясь ситуации вокруг Калининградской области, депутат заявил, что в случае формирования зоны напряжённости вокруг российского эксклава иных вариантов его защиты, кроме применения ядерного оружия по столицам стран Европейского союза, у России не существует. По его словам, при массированном применении беспилотников Россия будет вынуждена прибегнуть к тактическому ядерному оружию, а переход от тактического к стратегическому займёт не часы, а минуты.

Заявления прозвучали после того, как командующий ВВС Германии генерал-лейтенант Хольгер Нойманн публично заявил о готовности страны к возможному военному столкновению с Россией и о намерении Берлина защищать всю территорию НАТО.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI