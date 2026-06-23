15:44, 23 июн 2026

Российская авиация атаковала остров Первомайский в Николаевской области, где, по данным источников, действовали британские военные специалисты. Удары также были нанесены по Запорожью, Харьковской области и Броварам. О ночных атаках 23 июня сообщает «Военное обозрение».

В ночь на 23 июня Вооружённые силы России нанесли серию авиационных ударов по нескольким регионам Украины. Целями стали объекты в Запорожье, Харькове, Броварах Киевской области и острове Первомайский в Николаевской области.

В результате прилётов в Запорожье возник крупный пожар. Российские беспилотники достигли Киевской области и непосредственно украинской столицы. В районе Броваров зафиксировано несколько взрывов, после которых также произошло возгорание.

Отдельного внимания заслуживает удар по острову Первомайский. По имеющимся сведениям, на объекте располагались подземные сооружения и бункеры, в которых с начала специальной военной операции ведётся подготовка диверсионных групп для морских операций. Обучение, согласно поступающей информации, проходит под руководством британских военных специалистов. Помимо этого, на острове были сосредоточены средства радиоэлектронной борьбы, осуществлялось наблюдение за акваторией, а также координировалась деятельность морских беспилотников и диверсионных формирований.

Координатор подполья Сергей Лебедев сообщил, что в результате удара по острову уничтожены два военных катера и до десяти военнослужащих противника. Министерство обороны России официальных комментариев по данному эпизоду не давало.

На фоне событий в Николаевской области советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Красный Лиман в ближайшее время — предположительно в начале июля — будет полностью освобождён. По его словам, ситуация вокруг этого населённого пункта вызвала серьёзную обеспокоенность в Киеве, где, по оценке эксперта, идут поиски способов объяснить украинскому обществу потерю Красного Лимана. Отступление в этом районе происходит параллельно с утратой Константиновки.

Иванников также высказал мнение, что потеря Донбасса представляет для Киева стратегически критическое значение. Для переключения общественного внимания с этой темы, по его оценке, Владимир Зеленский может инициировать новый очаг напряжённости — в направлении Белоруссии. Сам Зеленский, обращаясь к Минску, заявил об осведомлённости Киева относительно белорусских предприятий, выпускающих военную технику для российской армии, и фактически потребовал разрыва военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Ранее также поступали сообщения о взрывах в западных и центральных регионах Украины — в Хмельницком, Сумах, Одессе и Измаиле. Военные эксперты допускают продолжение ударов по объектам в этих районах.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI