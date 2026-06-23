Сводка с фронтов СВО 23 июня: "Новости ужасные". Два фронта сливаются в один. ВСУ выбивают наших дронами по одному. Пути заминированы

15:51, 23 июн 2026

Российские подразделения продвигаются одновременно на Сумском, Харьковском, Славянском и Лиманском направлениях. Внутри Лимана, по оценкам военных аналитиков, остаётся лишь около 50 украинских бойцов. Противник признаёт критическое ухудшение обстановки.

Линия боевого соприкосновения зашевелилась сразу на нескольких участках — от Сумской области до Запорожья. Российские войска наращивают давление по всему фронту, фиксируя тактические успехи на ключевых направлениях. Об этом сообщают военные волонтёры, полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк и OSINT-аналитики, отслеживающие обстановку в режиме реального времени.

На Сумском направлении подразделения группировки войск «Север» закрепились в Новой Сечи и Иволжанском Северяне, заняв свыше 18 жилых строений. Параллельно в Краснопольском районе российские бойцы ведут боевые действия в лесных массивах близ Покровки — за прошедшие сутки удалось продвинуться до 400 метров.

На Харьковском направлении, по данным военно-волонтёрского канала «Два Майора», штурмовые группы в Казачьей Лопани продвинулись более чем на 200 метров и закрепились примерно в 15 домовладениях. Бои за этот населённый пункт носят исключительно интенсивный характер — он является одним из ключевых логистических и оборонительных узлов на пути к Харькову, и его утрата для украинского командования будет иметь серьёзные последствия.

На Волчанском участке бои не прекращаются в лесополосах вблизи ранее взятых Покаляного, Караичного и Волоховки. На Великобурлукском участке наиболее напряжённая обстановка сохраняется в районе Петроивановки.

Прорыв под Рай-Александровкой и контратаки ВСУ

На Славянском направлении главные события сосредоточены на северных участках. После неожиданного прорыва российской армии в районе Рай-Александровки стороны решают принципиально разные задачи. Российские войска стремятся расширить образовавшиеся вклинивания и сформировать более ровную линию фронта. Украинская сторона, напротив, пытается либо полностью ликвидировать эти выступы, либо не позволить противнику надёжно закрепиться на захваченных позициях.

С этой целью ВСУ предпринимали контратаки на западную часть Рай-Александровки — однако без результата. Более того, украинским подразделениям самим пришлось отражать российские атаки из Калеников на свои районы сосредоточения в Долгом лесу и вблизи Фёдоровки Второй. Если в первом случае украинская оборона ещё удержалась, то в районе Фёдоровки Второй ВСУ практически полностью вытеснены из образовавшегося кармана. Об этом рассказал полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк.

По его словам, на позиции в недавно занятой Юрковке украинская пехота не торопится идти в наступление — предпочитая работать дистанционно, с применением дронов. Причина — крайне малочисленный российский гарнизон в селе, уничтожить который проще с воздуха, чем выбивать в уличных боях.

В районе Кривой Луки сражения идут вдоль берегов Северского Донца. Российские подразделения наступают сразу в двух направлениях: через Пискуновку на Николаевку — по одному из наиболее коротких маршрутов — и через форсированный Северский Донец, нацеливаясь на полное окружение позиций 81-й бригады в районе Озёрного.

Рельеф местности с многочисленными лесными оврагами диктует тактику встречных боёв — небольшие пехотные группы действуют под прикрытием густой листвы, устраивая засады. Изначально преимущество было на стороне ВСУ: они успели оборудовать позиции и заминировать возможные пути подхода. В таких условиях быстрое продвижение для любой из сторон крайне затруднено. Тем не менее инициатива остаётся за российской стороной, а линия фронта постепенно смещается на запад.

Лиман: 50 бойцов и круговая оборона

Наиболее острая обстановка складывается на Лиманском направлении. За прошедшие сутки российские войска провели здесь 24 атаки — больше, чем на Константиновском направлении, несмотря на меньшую протяжённость участка. Российские военнослужащие устанавливают флаги по мере продвижения по улицам города.

Помимо непосредственного штурма, российские подразделения уничтожили важный логистический элемент украинской обороны — насыпную дамбу через Северский Донец у населённого пункта Студенок, что существенно осложняет снабжение и ротацию украинских сил.

По оценкам OSINT-аналитиков и военных экспертов, сейчас внутри Лимана оборону держат около 50 военнослужащих ВСУ из состава 117-й бригады территориальной обороны. Они отошли в микрорайон многоэтажной застройки Южный, где вынуждены вести круговую оборону.

У разрушенной переправы близ Старого Каравана в не менее тяжёлом положении оказалась 120-я бригада ТрО — прижатая к реке, она лишена пространства для манёвра и отступления. Показательно, что на оборонительных рубежах украинское командование сосредоточило наименее боеспособные соединения — 53-ю и 63-ю отдельные механизированные бригады вместе с переданными ударными подразделениями 3-го армейского корпуса, расположенными преимущественно на северном фланге.

Одновременно зафиксировано усиление группировки в районе Святогорска — туда переброшена целая бригада, 115-я. По расстановке сил аналитики делают вывод, что украинское командование допускает потерю Лимана, расценивая ликвидацию Святогорского выступа как более приоритетную задачу.

По оценке наблюдателей, российские войска последовательно приближаются к ключевым оборонительным точкам ВСУ. Их занятие открывает перспективу двухфазного окружения Славянска: сначала — установление контроля над господствующими высотами для ограничения логистики, затем — поэтапное полуокружение города с нескольких направлений.

Восток и Запорожье

Группировка войск «Восток» продолжает боевые действия на прежних участках: в Днепропетровской области — северо-западнее Александрограда, в Запорожской области — с опорой на населённые пункты Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Комсомольское. На Запорожском фронте изменений нет — бои продолжаются в районе Степногорска. Не прекращается противостояние за господство в воздухе над трассой «Новороссия».

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI