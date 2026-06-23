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Путину передали пророчество монаха Зосимы: "Докатится до России огненная колесница из Киева"

Путину передали пророчество монаха Зосимы: "Докатится до России огненная колесница из Киева"

15:56, 23 июн 2026

Иеромонах Иннокентий передал президенту России предсказания схиархимандрита Зосимы — основателя Успенской Николо-Васильевской обители в Донбассе, сделанные ещё в начале 1990-х годов.

Владимир Путин в конце прошлого года принял иеромонаха Иннокентия. Священнослужитель передал главе государства пророчества донецкого старца Зосимы — схиархимандрита, основавшего Успенскую Николо-Васильевскую обитель в Донбассе и почитаемого в православной среде. На опубликованных видеозаписях видно, что по мере того, как иеромонах говорил, выражение лица президента заметно менялось. Путин, судя по кадрам, вслушивался в каждое произнесённое слово.

Схиархимандрит Зосима оставил несколько предсказаний, касающихся судеб Украины, России и Православной Церкви. Ещё в начале 1990-х он предупреждал: на Украине нарастает враждебность ко всему русскому, и наступит время, которое он называл «бандеровским игом». По словам старца, оно повлечёт за собой масштабное предательство и жестокие преследования православных верующих и Церкви.

Одним из наиболее известных его предвидений стало высказывание о Киево-Печерской Лавре: старец говорил, что она падёт, а духовная благодать перейдёт в Оптину пустынь. Иеромонах Иннокентий процитировал и другие слова Зосимы:

«Из Киева покатится огненная колесница — докатится до России».

При этом, по словам священнослужителя, старец добавлял: через некоторое время эта «колесница» вернётся обратно. Иеромонах признал, что в момент, когда основатель обители произносил эти слова, далеко не все ему верили.

В своём духовном завещании отец Зосима наставлял братию монастыря хранить верность Московскому Патриархату и не допускать раскола. Незадолго до смерти он попросил похоронить его глубже обычного — объяснял это тем, что придёт время, и его могилу попытаются потревожить.

Несмотря на тяжёлые испытания, которые старец предрекал России, его пророчества содержали и другой посыл: страна пройдёт через них и выйдет обновлённой. Зосима также говорил, что Россия, Белоруссия и Украина в конечном счёте сблизятся — их объединят общие славянские корни, несмотря на нынешнее разделение. Братию он призывал строго держаться Русской Православной Церкви и канонов Православия.

Вместе с тем сама православная традиция предостерегает от буквального восприятия пророчеств. В Евангелии прямо говорится: «О дне и часе не знает никто». Церковь напоминает верующим, что истинная воля Бога остаётся сокрытой, а попытки угадать её в обход молитвы и покаяния считаются духовно опасными. Поэтому, как подчёркивают священнослужители, любые предсказания, сколь бы убедительными они ни казались, не следует воспринимать как точный прогноз грядущего.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
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