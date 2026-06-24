Константиновка: ситуация резко изменилась. Бойцы попали в "кольцо". Подвалы превратились в смертельную ловушку

09:31, 24 июн 2026

Офицер 1194-го мотострелкового полка с позывным Юса рассказал военному корреспонденту, как изменилась обстановка в Константиновке после прорыва внешней линии обороны. По его словам, украинские подразделения оказались разрознены, а укрытия в подвалах превращаются в ловушку.

Бои в Константиновке вступают в новую фазу. В Донецкой Народной Республике российские подразделения закрепились в городской застройке и продолжают вытеснять украинские силы с позиций, которые те ещё удерживают. О деталях происходящего 23 июня сообщает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на командира батальона 1194-го мотострелкового полка.

Переломным моментом, по словам офицера с позывным Юса, стал прорыв внешнего оборонительного периметра. До этого украинские силы достаточно долго удерживали позиции на подступах к городу — в том числе благодаря массовому использованию беспилотников. Однако после того как российские подразделения вошли в кварталы, расклад начал меняться.

— Когда мы закрепились на окраинах, инициатива постепенно перешла к нам, — объясняет Юса.

Украинские подразделения оказались раздроблены. Часть из них лишилась связи с командованием и, по оценке офицера, не располагает актуальными сведениями о положении дел на месте.

— Им сверху просто не сообщили, что их отрезают, что их окружают. Как это бывает обычно, они всегда до конца говорят о том, что всё под контролем, всё хорошо, не нужно переживать, — рассказывает командир батальона.

По его словам, отдельные группы продолжают удерживать занятые позиции, не осознавая, что пути отхода фактически перекрыты.

В условиях плотной городской застройки украинские военнослужащие укрываются в подвалах жилых и административных зданий. Однако, по словам Юсы, подобная тактика не даёт защиты.

— В такой застройке всё решает человеческий фактор. Мы активно используем противотанковые мины ТМ-62. Пару ТМ-ок — и подвала нет, — поясняет офицер.

Даже если находившиеся внутри бойцы остаются живы, подвал превращается в западню, из которой выбраться крайне сложно.

Своё воздействие оказывает и психологическое давление. После нескольких суток в изоляции, без связи и понимания обстановки, часть украинских военных начинает рассматривать сдачу в плен как возможный вариант.

— Сегодня он хотел сопротивляться, а завтра он вполне уже готов сдаваться, — отмечает Юса.

Министерство обороны России сообщает, что только за 23 июня в Константиновке было освобождено 128 зданий. Группировка «Юг» продолжает наступление по всем направлениям внутри города, акцентируя усилия на уничтожении разрозненных групп противника в юго-западной части. Ведомство также фиксирует потери украинской стороны в живой силе и технике.

На фоне боёв российские военные сообщают о контактах с мирными жителями: по словам участников штурма, часть гражданского населения ожидает возможности эвакуироваться на подконтрольную России территорию.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2