Константиновка: ситуация резко изменилась. Бойцы попали в "кольцо". Подвалы превратились в смертельную ловушку
09:31, 24 июн 2026
Офицер 1194-го мотострелкового полка с позывным Юса рассказал военному корреспонденту, как изменилась обстановка в Константиновке после прорыва внешней линии обороны. По его словам, украинские подразделения оказались разрознены, а укрытия в подвалах превращаются в ловушку.
Бои в Константиновке вступают в новую фазу. В Донецкой Народной Республике российские подразделения закрепились в городской застройке и продолжают вытеснять украинские силы с позиций, которые те ещё удерживают. О деталях происходящего 23 июня сообщает военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на командира батальона 1194-го мотострелкового полка.
Переломным моментом, по словам офицера с позывным Юса, стал прорыв внешнего оборонительного периметра. До этого украинские силы достаточно долго удерживали позиции на подступах к городу — в том числе благодаря массовому использованию беспилотников. Однако после того как российские подразделения вошли в кварталы, расклад начал меняться.
Украинские подразделения оказались раздроблены. Часть из них лишилась связи с командованием и, по оценке офицера, не располагает актуальными сведениями о положении дел на месте.
По его словам, отдельные группы продолжают удерживать занятые позиции, не осознавая, что пути отхода фактически перекрыты.
В условиях плотной городской застройки украинские военнослужащие укрываются в подвалах жилых и административных зданий. Однако, по словам Юсы, подобная тактика не даёт защиты.
Даже если находившиеся внутри бойцы остаются живы, подвал превращается в западню, из которой выбраться крайне сложно.
Своё воздействие оказывает и психологическое давление. После нескольких суток в изоляции, без связи и понимания обстановки, часть украинских военных начинает рассматривать сдачу в плен как возможный вариант.
Министерство обороны России сообщает, что только за 23 июня в Константиновке было освобождено 128 зданий. Группировка «Юг» продолжает наступление по всем направлениям внутри города, акцентируя усилия на уничтожении разрозненных групп противника в юго-западной части. Ведомство также фиксирует потери украинской стороны в живой силе и технике.
На фоне боёв российские военные сообщают о контактах с мирными жителями: по словам участников штурма, часть гражданского населения ожидает возможности эвакуироваться на подконтрольную России территорию.
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