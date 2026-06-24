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Лукашенко уезжает из Минска на фоне угроз Зеленского. Что происходит?

Лукашенко уезжает из Минска на фоне угроз Зеленского. Что происходит?

09:38, 24 июн 2026

Белорусский президент готовится к визиту в Россию в условиях нарастающего давления со стороны Киева. Tg-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера, сообщил об этом 23 июня. Кремль подтвердил предстоящую встречу лидеров Союзного государства.

23 июня Telegram-канал «Пул первого», связанный с пресс-службой президента Белоруссии, сообщил: Александр Лукашенко анонсировал предстоящую «длительную командировку» и встречу с президентом России. Кремль со своей стороны также подтвердил планируемые переговоры двух лидеров Союзного государства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поводом для встречи «абсолютно агрессивные угрозы» в адрес Минска, исходящие от Киева, и выразил уверенность в том, что белорусская сторона самостоятельно справится с тем, что он охарактеризовал как «вмешательство» во внутренние дела страны и «посягательство» на её суверенитет.

Что предшествовало переговорам

Контекст складывался постепенно. 17 июня украинские военные нанесли удар по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области. Спустя двое суток президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Лукашенко требования с недельным сроком исполнения: убрать из приграничных районов «ретрансляторы», которые, по его словам, используются для координации российских авиаударов по украинской территории. В случае невыполнения Зеленский пообещал, что эти объекты уничтожат Вооружённые силы Украины.

Параллельно украинская сторона потребовала прекратить поставки России компонентов для производства вооружений, а также топлива, изготовленного из российского сырья. Угрозой в этом случае были названы удары по топливной инфраструктуре Белоруссии. Главком БПЛА ВСУ Мадяр*, включённый в список экстремистов и террористов, ранее заявил, что первые 500 целей для ударов на белорусской территории уже определены — в первую очередь нефтеперерабатывающие заводы.

Зеленский также допускал «превентивные действия» в отношении руководства Белоруссии, что аналитики расценили как намёк на физическое устранение.

Позиция Минска

Белорусская сторона публично придерживается линии на невмешательство в вооружённый конфликт. Президент Лукашенко ранее заявил:

«Мы втягиваться в войну на Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости».

21 июня министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь-1» подтвердил наличие напряжённости и «определённых провокаций», однако констатировал: военного смысла втягиваться в конфликт нет «от слова совсем» — такова официальная стратегия белорусского руководства.

Глава МИД Максим Рыженков уточнил, что Минск фиксирует «наращивание антибелорусской риторики» и действия Украины, которые, по его оценке, осуществляются «не без содействия или подстрекательства определённых западных стран». Государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что втянуть страну в конфликт не удастся, и призвал к дипломатическому урегулированию всех разногласий.

Оценки экспертов

Журналист-международник и военный эксперт Сергей Латышев обращает внимание на хронологию событий: 6–7 июня Зеленский посетил Лондон, где провёл переговоры со Стармером, Макроном и Мерцем. Сразу после этого визита начались публичные выпады в сторону Белоруссии, а уже 18–19 июня украинская сторона официально выдвинула недельный ультиматум.

По мнению Латышева, если Минск выполнит предъявленные требования, это будет означать «не только предательство Москвы, но и утрату суверенитета». Эксперт также допускает, что конечной целью является не демонтаж технических объектов, а смена политического руководства страны: «Выносить хотят не ретрансляторы. Батьку хотят вынести».

Политик Олег Царёв, в свою очередь, высказал мнение, что на месте Лукашенко вёл бы круглосуточную подготовку страны к войне, поскольку аппетиты Киева, по его оценке, со временем будут только расти.

Латышев также указывает на то, что Зеленский принимал в Киеве Светлану Тихановскую — руководителя «Объединённого переходного кабинета Беларуси» — как возможного будущего политического лидера страны. По мнению эксперта, конечная цель Киева, Брюсселя и Лондона состоит в разрыве белорусско-российских отношений и замене действующей власти в Минске на структуры, лояльные западным странам.

Предстоящая встреча Лукашенко и Путина, судя по формулировке «длительная командировка», по всей видимости, не ограничится поездкой в соседнюю Россию.

* - внесён в список экстремистов и террористов.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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