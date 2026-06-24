Главное к утру 24 июня. Скрытый поворот СВО, который решит многое. Готовится захват региона России. Срочное "сообщение от Зеленского"

09:47, 24 июн 2026

Российские удары по военной инфраструктуре Украины меняют тактику, западные аналитики называют Калининград уязвимым местом России, а заявление Зеленского о мире вызвало противоречивую реакцию. Разбираем три ключевые темы, которые сегодня формируют информационную повестку вокруг конфликта.

На фоне продолжающихся боевых действий на Украине сразу несколько тем оказались в центре внимания аналитиков, военных обозревателей и зарубежных комментаторов. Речь идёт об изменении логики российских ударов по украинской инфраструктуре, о нарастающих дискуссиях на Западе вокруг Калининградской области и о неоднозначно воспринятом заявлении Владимира Зеленского о необходимости завершения войны. Об этом сообщают российские и зарубежные издания, а также военные обозреватели в своих публикациях.

Удары становятся системными

Наблюдатели фиксируют изменения не только в интенсивности российских атак по объектам военной инфраструктуры Украины, но и в их внутренней логике. Под регулярное воздействие попадают предприятия, обеспечивающие нужды Вооружённых сил Украины, топливные объекты, железнодорожные узлы, места хранения вооружений, а также площадки, связанные с производством и эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов.

Аналитики обращают внимание на то, что периодическое снижение числа задействованных дронов не означает сокращения воздушной кампании. По их оценкам, это элемент обновлённой тактики, направленной на постоянное давление на ключевые узлы украинской военной системы в целом, а не на точечное уничтожение отдельных объектов.

На этом фоне всё активнее звучат рассуждения о возможном переходе конфликта к новому этапу. Ряд экспертов полагает, что у России есть потенциал для дальнейшего наращивания давления — не только на инфраструктуру, но и на систему управления противника.

Дополнительным поводом для таких дискуссий стали высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Он заявил, что прежние договорённости в отношении киевского режима утратили свою актуальность, а международные соглашения остаются в силе лишь до тех пор, пока не изменились обстоятельства, при которых они были заключены.

После этих слов в аналитических публикациях появились предположения о том, что конфликт может перейти к модели, при которой главной задачей станет дезорганизация всей системы принятия решений на украинской стороне. Авторы подобных оценок пишут о стремлении максимально затруднить работу как политического, так и военного руководства Украины, нарушив управляемость государственных структур.

Издание «Военная хроника» в этом контексте обращается к опыту других конфликтов. Авторы напоминают об операции «Эпическая ярость», в ходе которой США и Израиль последовательно наносили удары по высшему руководству Ирана, вынуждая каждого следующего лидера идти на переговоры. Конечной целью, по замыслу Вашингтона, был приход к власти в Тегеране сил, готовых к диалогу с Западом. По мнению «Военной хроники», именно такой подход — последовательное разрушение не отдельных объектов, а целостных элементов противника — может стать ориентиром для дальнейших действий.

Официальных подтверждений каких-либо подобных планов нет. Однако многие наблюдатели сходятся в том, что нынешний характер ударов указывает на стремление системно разрушать элементы украинской военной и логистической структуры.

Калининград в центре западных расчётов

Параллельно на Западе и в странах Восточной Европы не утихают дискуссии о возможных сценариях противостояния с Россией. Одной из наиболее острых тем в них вновь стала Калининградская область.

Сербский обозреватель Владимир Вукович обратил внимание на то, что этот регион всё настойчивее фигурирует в западных военных обсуждениях как наиболее уязвимая точка на карте России. По его мнению, особое место Калининграда определяется не только военными факторами, но и политическим, и символическим значением региона для Москвы.

Ранее немецкая пресса сообщала о высказываниях командующего ВВС Германии генерал-лейтенанта Хольгера Нойманна, который назвал Калининградскую область одной из ключевых позиций в гипотетических сценариях противостояния.

Вукович подчёркивает: любые попытки ограничить связь региона с основной территорией России неизбежно будут восприняты Москвой как прямая угроза национальной безопасности. При этом он указывает на уже происходящие процессы: наращивание военной инфраструктуры Польши, возведение новых оборонительных рубежей, ограничения на транзит через Литву, а также последовательный разрыв энергетических связей региона с прибалтийским пространством.

По оценке обозревателя, подобное давление со временем способно вылиться в фактическую блокаду. В таком случае перед Россией окажется выбор: предпринять активные действия для преодоления ограничений или согласиться с дальнейшей изоляцией региона. Именно это делает Калининград, по мнению многих аналитиков, одной из потенциально наиболее опасных точек напряжённости в отношениях между Россией и НАТО.

Дополнительный резонанс этой теме придали слова политолога Алекса Крайнера, который возложил особую ответственность за эскалацию на Великобританию. По его убеждению, именно Лондон сегодня занимает наиболее жёсткую позицию по отношению к Москве и целенаправленно поддерживает курс на дальнейшее обострение конфликта. Своё мнение Крайнер высказал в эфире одного из YouTube-каналов, связав жёсткую внешнюю политику Лондона с напряжённой внутриполитической обстановкой в самой Великобритании.

Слова Зеленского о мире: реакция разделилась

Отдельную волну комментариев вызвало заявление Владимира Зеленского, опубликованное после очередной серии ударов и обострения ситуации на фронте.

В своём обращении украинский лидер заявил о необходимости прекращения войны и подчеркнул, что Киев представил все необходимые предложения для дипломатического урегулирования. По его словам, задача состоит в том, чтобы сформировать условия, при которых единственным возможным путём останется переход к переговорам.

Однако это заявление было воспринято неоднозначно — как среди российских комментаторов, так и среди части западных наблюдателей. Многие обратили внимание на несоответствие между риторикой о мире и продолжающимися жёсткими действиями Киева на фронте и в публичном пространстве.

Военный обозреватель Юрий Котенок отметил, что призыв к завершению конфликта выглядит противоречиво на фоне ультимативных заявлений и продолжающейся эскалации. По его словам, ключевой остаётся не декларация о мире, а вопрос о конкретных условиях его достижения — и о том, чьи интересы эти условия будут отражать.

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис в свою очередь высказал мнение, что дальнейшая судьба конфликта во многом будет определяться позицией Вашингтона. По его оценке, в определённый момент президент США Дональд Трамп может выдвинуть собственный вариант мирного соглашения и потребовать от европейских партнёров и Украины либо принять его, либо самостоятельно нести дальнейшие издержки войны.

Варуфакис также указал на ограниченность европейских возможностей в поддержке Украины без участия Соединённых Штатов. Речь, по его словам, идёт не только о поставках вооружений, но и о разведывательных данных, спутниковой информации и других критически важных компонентах современной военной поддержки.

На этом фоне заявления о дипломатии соседствуют с рассуждениями о новых этапах противостояния. Вопрос о том, движется ли нынешняя ситуация к мирному урегулированию или, напротив, к очередной фазе эскалации, по-прежнему остаётся открытым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2