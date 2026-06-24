"Москва подготовила "ответку" на ультиматум Зеленского Минску": Инсайдеры узнали о двух видах противодействия Западу

09:53, 24 июн 2026

Украинская сторона потребовала от Белоруссии убрать военную технику, которая, по версии Киева, корректирует огонь по украинской территории. До истечения срока ультиматума остаётся три дня.

Глава украинского президентского офиса дал Александру Лукашенко одну неделю на то, чтобы белорусская сторона вывела военную технику, предположительно используемую для корректировки ударов по территории Украины. Срок истекает через три дня. Что последует в случае невыполнения требований — открытый вопрос, которым задаются аналитики и наблюдатели.

Параллельно в ряде Telegram-каналов распространяется информация о якобы подготовленных Москвой и Минском ответных сценариях. Канал INSIDER-T со ссылкой на источники в «околокремлёвских кругах» утверждает, что стороны детально проработали варианты действий на случай попытки Киева реализовать ультиматум — в частности, провести удары по заявленным 500 целям на территории Белоруссии.

Согласно этой публикации, любые атаки украинских вооружённых сил на белорусскую инфраструктуру повлекут за собой ответные действия, которые выйдут за рамки нынешней зоны боевых действий. Источник канала называет два возможных направления такого ответа.

Первое — удары по объектам в Европе, где производятся и комплектуются беспилотники для украинской армии. По данным канала, речь идёт о производственной инфраструктуре в странах Восточной и Центральной Европы, причём рассматриваются в том числе действия через посредников или диверсионные группы.

Второе направление — ликвидация командного состава украинской беспилотной программы. В числе приоритетных целей называются командующий силами БПЛА Роберт Бровди* с позывным «Мадьяр» (внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов), а также офицеры, курирующие беспилотные системы в ГУР и СБУ.

Необходимо учитывать, что INSIDER-T является ресурсом, аффилированным с Михаилом Ходорковским** (внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Это обстоятельство требует критического отношения к публикуемым данным: степень достоверности подобных «инсайдов» проверить независимым образом не представляется возможным.

Контекст ситуации дополняется рядом инцидентов, в том числе атакой украинского беспилотника на автобус с белорусской детской футбольной командой, что Минск расценил как провокацию.

* Роберт Бровди (Мадьяр) - Внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

** Михаил Ходорковский - внесён Минюстом России в список лиц, выполняющих функции иноагента; включён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2