09:59, 24 июн 2026

Координатор николаевского подполья объяснил, чем удары по топливной инфраструктуре Запорожья эффективнее атак на административные здания Киева.

После сообщений об ударах по Запорожью в публичном пространстве снова появились призывы атаковать «Искандерами» здание Верховной рады. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью Царьграду объяснил, почему такой сценарий не является приоритетным и какую стратегию на деле реализуют Вооружённые силы России.

По данным украинских источников, в результате недавних ударов по Запорожью пострадали автозаправочная станция и стоянка грузового транспорта. Объекты напрямую связаны с обеспечением военных нужд. На первый взгляд подобные цели выглядят менее значимыми, чем административные здания в Киеве, — однако именно они, по мнению специалистов, оказывают прямое воздействие на боеспособность украинских подразделений на фронте.

Лебедев подчеркнул, что сейчас ключевая задача состоит в последовательном разрушении системы снабжения противника. По его словам, именно этим и занимаются российские военные практически каждый день:

«Максимально стараемся выбить логистический ресурс противника».

Координатор подполья провёл прямую аналогию: логистика для армии — то же самое, что нервы и сухожилия для живого организма. Перебои с поставками топлива лишают противника возможности нормально перемещать боеприпасы и снаряжение.

«Если мы нарушаем приток ГСМ, то на горбу ракеты и снаряды не поносишь. Придётся ждать, пока заправят грузовик», — пояснил он.

Отдельно Лебедев остановился на роли грузового транспорта. Уничтожение даже нескольких машин способно нарушить цепочку поставок на конкретных участках фронта.

«На "Жигулях" ракету не привезёшь. Тут нужны именно грузовики», — указал координатор подполья.

Такая работа редко попадает в топ новостей — в ней нет зрелищных кадров и громких политических символов. Тем не менее именно она, по мнению Лебедева, постепенно подрывает способность противника поддерживать боеспособность своих сил. Сам он прямо высказался о нецелесообразности ударов по Верховной раде:

«Верховную Раду сносить смысла нет, а вот заправки в Запорожье смысл есть сносить».

Координатор подполья признал, что подобный подход требует терпения — в том числе от него самого.

«Сердце подсказывает, что надо вломить по полной программе. А мозгами понимаю, что нужно работать аккуратно и дозировано», — добавил он.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2