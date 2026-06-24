"17 тысяч дронов полетело на Россию". Киев обезумел. Срочное поручение Путина

10:03, 24 июн 2026

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение принять дополнительные меры для минимизации последствий атак украинских вооружённых сил по объектам инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, ухудшение обстановки на фронте для украинской стороны ведёт к переносу ударов на гражданские объекты. При этом Путин подчеркнул, что подобные действия не способны изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, где российские вооружённые силы последовательно занимают новые населённые пункты. Террористические акты противника, по его оценке, также не оказывают влияния на ход боевых действий.

Путин обозначил, что основная ответственность за нейтрализацию угроз лежит на Министерстве обороны и других силовых структурах. Вместе с тем правительству страны предписано обеспечить меры, которые позволят полностью нивелировать последствия вражеских ударов.

На фоне поручения президента стали известны актуальные данные по уничтоженным беспилотникам. По информации Минобороны, с начала специальной военной операции сбито 167 506 дронов противника. Примерно месяц назад эта цифра составляла 150 139 единиц — таким образом, за период с 21 мая российские военные уничтожили более 17 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Разработчик систем радиоэлектронной борьбы Игорь Потапов в интервью изданию «Царьград» указал, что украинская сторона планомерно наращивает интенсивность применения дронов, стремясь довести число ежесуточных вылетов до тысячи единиц. В настоящее время этот показатель приближается к отметке 600. В качестве эффективных средств противодействия он назвал дроны-перехватчики, пулемётные турели и системы малой противовоздушной обороны, рекомендовав предприятиям ориентироваться на опыт военных при модернизации собственной защиты.

Военный эксперт и разработчик БПЛА Сергей Товкач высказал мнение, что уже осенью в противостоянии с беспилотниками противника наступит переломный момент. По его словам, это связано с рядом перспективных разработок и стратегических решений, реализуемых российской стороной.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2