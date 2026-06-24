"Готовьтесь к мобилизации": Пророческий призыв Жириновского вызвал смех в студии. Теперь никто не улыбается

10:08, 24 июн 2026

Архивные выступления Владимира Жириновского вновь привлекают внимание — политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО и за семь лет до события предупредил о частичной мобилизации.

Владимир Жириновский при жизни был известен как мастер эпатажа, чьи громкие заявления нередко вызывали смех в студиях политических ток-шоу. Спустя годы его архивные выступления воспринимаются иначе: многое из того, что казалось фантазией, стало реальностью. Об этом напоминают материалы, которые продолжают распространяться в сети.

Дата с точностью до двух дней

В декабре 2021 года Жириновский выступил с трибуны Государственной думы. Его слова тогда не стали главной темой обсуждений. Политик обращался к западным странам: Россия предъявила свои требования, и если они будут проигнорированы, последует демонстрация силы. Жириновский прямо назвал дату — 22 февраля 2022 года. Он добавил, что хотел бы мирного года, но говорит правду: 2022-й станет годом, когда Россия вновь заявит о себе как о великой державе. Начало специальной военной операции было объявлено 24 февраля — расхождение с названной датой составило два дня.

«Готовьтесь к мобилизации»

Ещё раньше, в 2015 году, Жириновский пришёл на запись политического ток-шоу и заявил, что мир движется к масштабному военному конфликту. Логику он выстроил следующую: накопленные триллионы долларов некуда вкладывать, санкционное давление парализует экономики, и единственным выходом для заинтересованных сторон становится война на части европейского континента — с последующим восстановлением по образцу плана Маршалла. В конце он произнёс: «Готовьтесь к мобилизации. Частичной». Ведущий и гости студии отреагировали с иронией.

Осенью 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. С того момента разговоры о возможном её повторении периодически возобновляются.

Шире военного смысла

Примечательно, что само слово «мобилизация» не ограничивается воинским призывом. В широком значении оно описывает консолидацию общества ради достижения значимой цели — процесс, при котором интересы отдельного человека или группы уступают место задачам, признанным общественно важными. Произошло ли подобное в России — вопрос, на который однозначного ответа пока нет.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2