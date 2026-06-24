Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

"Готовьтесь к мобилизации": Пророческий призыв Жириновского вызвал смех в студии. Теперь никто не улыбается

"Готовьтесь к мобилизации": Пророческий призыв Жириновского вызвал смех в студии. Теперь никто не улыбается

10:08, 24 июн 2026

Архивные выступления Владимира Жириновского вновь привлекают внимание — политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО и за семь лет до события предупредил о частичной мобилизации.

Владимир Жириновский при жизни был известен как мастер эпатажа, чьи громкие заявления нередко вызывали смех в студиях политических ток-шоу. Спустя годы его архивные выступления воспринимаются иначе: многое из того, что казалось фантазией, стало реальностью. Об этом напоминают материалы, которые продолжают распространяться в сети.

Дата с точностью до двух дней

В декабре 2021 года Жириновский выступил с трибуны Государственной думы. Его слова тогда не стали главной темой обсуждений. Политик обращался к западным странам: Россия предъявила свои требования, и если они будут проигнорированы, последует демонстрация силы. Жириновский прямо назвал дату — 22 февраля 2022 года. Он добавил, что хотел бы мирного года, но говорит правду: 2022-й станет годом, когда Россия вновь заявит о себе как о великой державе. Начало специальной военной операции было объявлено 24 февраля — расхождение с названной датой составило два дня.

«Готовьтесь к мобилизации»

Ещё раньше, в 2015 году, Жириновский пришёл на запись политического ток-шоу и заявил, что мир движется к масштабному военному конфликту. Логику он выстроил следующую: накопленные триллионы долларов некуда вкладывать, санкционное давление парализует экономики, и единственным выходом для заинтересованных сторон становится война на части европейского континента — с последующим восстановлением по образцу плана Маршалла. В конце он произнёс: «Готовьтесь к мобилизации. Частичной». Ведущий и гости студии отреагировали с иронией.

Осенью 2022 года в России была объявлена частичная мобилизация. С того момента разговоры о возможном её повторении периодически возобновляются.

Шире военного смысла

Примечательно, что само слово «мобилизация» не ограничивается воинским призывом. В широком значении оно описывает консолидацию общества ради достижения значимой цели — процесс, при котором интересы отдельного человека или группы уступают место задачам, признанным общественно важными. Произошло ли подобное в России — вопрос, на который однозначного ответа пока нет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"17 тысяч дронов полетело на Россию". Киев обезумел. Срочное поручение Путина

Читайте также:

"17 тысяч дронов полетело на Россию". Киев обезумел. Срочное поручение Путина
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Озвучено пугающее предсказание Жириновского на 2024 год
Политика в Башкирии
Озвучено пугающее предсказание Жириновского на 2024 год
Он предупреждал! Слова Жириновского оказались пророческими: Венесуэла рухнула, Украина — на очереди. Откуда он знал?
Россия/мир
Он предупреждал! Слова Жириновского оказались пророческими: Венесуэла рухнула, Украина — на очереди. Откуда он знал?
«Подлянку нам устроит Украина»: обнародовано новое предсказание Жириновского — спецслужбы планировали отправить диверсантов
Россия/мир
«Подлянку нам устроит Украина»: обнародовано новое предсказание Жириновского — спецслужбы планировали отправить диверсантов
СВО кончится в 2026-м: Тревожный прогноз Жириновского. На какие уступки придётся пойти России?
Россия/мир
СВО кончится в 2026-м: Тревожный прогноз Жириновского. На какие уступки придётся пойти России?


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен