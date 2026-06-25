09:22, 25 июн 2026

На линии соприкосновения фиксируется нарастающее давление российских войск сразу на нескольких направлениях. Параллельно кипрский журналист предупредил об опасности агрессивной риторики Киева в адрес Минска.

В ночь на 24 июня в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, а эксперты и военные аналитики продолжают фиксировать ухудшение положения украинских формирований на ключевых участках фронта. Об этом свидетельствуют данные российского Министерства обороны, украинских сервисов оповещения и независимых наблюдателей.

Угрозы Минску как способ переключить внимание

Кипрский журналист Алекс Христофору прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. По его оценке, подобная риторика со стороны украинского руководства напрямую связана со стремлением отвлечь общественное внимание от нарастающих трудностей на фронте — прежде всего в районах Константиновки и Красного Лимана, где ВСУ испытывают серьёзное давление.

Журналист считает, что угрозы в адрес Минска не стоит воспринимать как пустые слова. При дальнейшем ухудшении положения украинской армии вероятность провокаций на белорусском направлении, по его словам, будет только возрастать. Вместе с тем Христофору предупредил: подобный сценарий способен обернуться для киевского руководства крайне тяжёлыми последствиями.

Ночные удары по нескольким регионам

В ночь на 24 июня взрывы были зафиксированы в Харькове и Сумах. Украинские СМИ сообщили об объявлении воздушной тревоги в обоих городах. Кроме того, поступила информация о взрывах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно данным украинских систем оповещения, сигналы тревоги в ту ночь звучали в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.

Сумское направление: уничтожена САУ «Богдана»

На сумском направлении российские подразделения продолжают наносить удары по военной инфраструктуре противника. Командир роты беспилотных летательных аппаратов группировки «Север» с позывным Грот сообщил об уничтожении самоходной артиллерийской установки «Богдана», состоявшей на вооружении ВСУ. Для выполнения задачи операторы FPV-дронов 34-й отдельной мотострелковой бригады применили беспилотники на оптоволоконном управлении.

По словам военнослужащего, ключевым условием успеха стало взаимодействие разведывательных подразделений и расчётов БПЛА: своевременное обнаружение цели позволило нанести точный удар.

Запорожское направление: потери при ротации

На запорожском направлении военнослужащие группировки «Восток» выявили скопления украинских подразделений в момент проведения плановой ротации. После обнаружения по ним были нанесены удары ударными беспилотниками 14-й отдельной бригады специального назначения.

Одновременно расчёты БПЛА 37-й отдельной мотострелковой бригады уничтожили наземные станции управления украинских формирований. В Министерстве обороны России также сообщили, что снайперские пары группировки «Восток» сорвали ротацию противника, ликвидировав огневые точки и часть личного состава ВСУ.

Константиновка: дроны против пикапов и квадроциклов

В районе Константиновки подразделения группировки «Юг» нанесли удары по пикапам и квадроциклам, на которых украинские военнослужащие пытались перебросить силы в город. Передвижение техники было своевременно выявлено средствами разведки, после чего операторы беспилотников отработали по целям.

Параллельно артиллерия и расчёты FPV-дронов продолжают уничтожать живую силу противника в укрытиях. Ведётся постоянное наблюдение за окружёнными группами ВСУ, которые предпринимают попытки скрытно покинуть район боевых действий.

Сумская область: ВСУ подорвались на собственных минах

Один из наиболее показательных эпизодов произошёл в Сумской области. По информации российских силовых структур, командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ направило семь боевых групп на позиции у окраины населённого пункта Иволжанское. Целью было удержание рубежей, однако маршрут пролегал через участки, ранее заминированные самими же украинскими подразделениями.

Часть групп подорвалась на собственных минных заграждениях. Те формирования, которым удалось преодолеть опасный участок, впоследствии были уничтожены российскими военными.

Солдат спас пятерых мирных жителей ценой ранений

На фоне боевых сводок появилась история об эвакуации гражданского населения в ДНР. Российский военнослужащий во время вывоза мирных жителей из Родинского сумел спасти пятерых человек, среди которых был десятилетний ребёнок.

По словам бойца, при приближении к танковому рву он услышал характерный звук украинского беспилотника. Чтобы отвлечь оператора дрона от группы гражданских, военнослужащий открыл огонь по аппарату и начал маневрировать. Полностью уйти от поражения не удалось: осколками ему посекло руки и ноги. Мирные жители успели добраться до укрытия в лесополосе, где оказали раненому первую помощь и дали обезболивающие препараты.

Общая картина

На различных участках фронта российские войска продолжают уничтожать технику противника, подавлять пункты управления и срывать переброску резервов. По имеющимся данным, всё это последовательно осложняет положение украинских подразделений: проведение ротации, удержание позиций и восстановление боеспособности становятся для ВСУ всё более затруднительными.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2