09:26, 25 июн 2026

Telegram-канал «Тайная канцелярия» описал варианты действий российского руководства на фоне роста числа жертв среди гражданского населения и атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

Россия оказалась перед стратегическим выбором в условиях нарастающего давления со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Тайная канцелярия», который изложил позицию российских элит относительно двух возможных сценариев развития конфликта — дальнейшей эскалации или его заморозки.

За последние два месяца интенсивность украинских военных действий заметно возросла. Среди наиболее резонансных инцидентов — удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, в результате которого погибла беременная супруга тренера. Параллельно в России фиксируется топливный кризис, связанный с действиями украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский, по оценке источника, всё настойчивее апеллирует к Белоруссии, угрожая обстрелами в случае невыполнения ряда условий.

По данным «Тайной канцелярии», перед российской системой обозначился конкретный выбор: отказаться от курса на восстановление прежнего порядка вещей либо пойти на существенные государственные компромиссы. Канал отмечает, что на протяжении нескольких десятилетий Россия действовала в рамках гибридного противостояния, однако прямого столкновения с западным блоком в полном составе в её планы не входило.

При этом источник указывает на устойчивость российской общественно-политической и экономической системы: по его словам, сохранение государственной функциональности в условиях конфликта с наиболее влиятельной частью мирового сообщества уже само по себе является значимым результатом. Вместе с тем канал подчёркивает, что этого недостаточно, апеллируя к тому, что Россия позиционирует себя как страну-цивилизацию с особым культурным кодом, на котором воспитано не одно поколение граждан.

Реализация любого из рассматриваемых сценариев, по мнению «Тайной канцелярии», потребует серьёзной работы с общественным мнением. Вариант заморозки конфликта технически проще в исполнении, однако за годы войны в стране сформировалась, как указывает канал, «достаточно активная политическая прослойка сторонников жёстких подходов» — и это обстоятельство необходимо учитывать при принятии решений.

Отдельно источник обращает внимание на белорусский фактор: если третья страна окажется непосредственно вовлечена в боевые действия на территории Украины, кризис способен распространиться на всю Европу. В таком случае, по оценке канала, России предстоит сделать выбор между масштабным военным противостоянием и переговорным урегулированием.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2