Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Россия подошла к развилке эскалации: "Тайная канцелярия" поведала про недвусмысленный выбор русских элит

Россия подошла к развилке эскалации: "Тайная канцелярия" поведала про недвусмысленный выбор русских элит

09:26, 25 июн 2026

Telegram-канал «Тайная канцелярия» описал варианты действий российского руководства на фоне роста числа жертв среди гражданского населения и атаки на автобус с детской футбольной командой в Брянской области.

Россия оказалась перед стратегическим выбором в условиях нарастающего давления со стороны Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Тайная канцелярия», который изложил позицию российских элит относительно двух возможных сценариев развития конфликта — дальнейшей эскалации или его заморозки.

За последние два месяца интенсивность украинских военных действий заметно возросла. Среди наиболее резонансных инцидентов — удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области, в результате которого погибла беременная супруга тренера. Параллельно в России фиксируется топливный кризис, связанный с действиями украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский, по оценке источника, всё настойчивее апеллирует к Белоруссии, угрожая обстрелами в случае невыполнения ряда условий.

По данным «Тайной канцелярии», перед российской системой обозначился конкретный выбор: отказаться от курса на восстановление прежнего порядка вещей либо пойти на существенные государственные компромиссы. Канал отмечает, что на протяжении нескольких десятилетий Россия действовала в рамках гибридного противостояния, однако прямого столкновения с западным блоком в полном составе в её планы не входило.

При этом источник указывает на устойчивость российской общественно-политической и экономической системы: по его словам, сохранение государственной функциональности в условиях конфликта с наиболее влиятельной частью мирового сообщества уже само по себе является значимым результатом. Вместе с тем канал подчёркивает, что этого недостаточно, апеллируя к тому, что Россия позиционирует себя как страну-цивилизацию с особым культурным кодом, на котором воспитано не одно поколение граждан.

Реализация любого из рассматриваемых сценариев, по мнению «Тайной канцелярии», потребует серьёзной работы с общественным мнением. Вариант заморозки конфликта технически проще в исполнении, однако за годы войны в стране сформировалась, как указывает канал, «достаточно активная политическая прослойка сторонников жёстких подходов» — и это обстоятельство необходимо учитывать при принятии решений.

Отдельно источник обращает внимание на белорусский фактор: если третья страна окажется непосредственно вовлечена в боевые действия на территории Украины, кризис способен распространиться на всю Европу. В таком случае, по оценке канала, России предстоит сделать выбор между масштабным военным противостоянием и переговорным урегулированием.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Техника горит. Личный состав выбивают из укрытий. Ротация сорвана: Киев ждут фатальные последствия

Читайте также:

Техника горит. Личный состав выбивают из укрытий. Ротация сорвана: Киев ждут фатальные последствия
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Срочный звонок Путина. Готовится отставка. Терпение лопнуло? Генштаб сделал заявление
Россия/мир
Срочный звонок Путина. Готовится отставка. Терпение лопнуло? Генштаб сделал заявление
"Никаких правил нет и быть не может": Зеленский пожалеет о терактах ВСУ - в Совбезе России сделали многообещающие заявление
Россия/мир
"Никаких правил нет и быть не может": Зеленский пожалеет о терактах ВСУ - в Совбезе России сделали многообещающие заявление
В ближайшее время стоит ожидать провокаций Киева на границе с Белоруссией: Цель одна. "Зеленскому нужен мощный стимул"
Россия/мир
В ближайшее время стоит ожидать провокаций Киева на границе с Белоруссией: Цель одна. "Зеленскому нужен мощный стимул"
"Давайте будем честны: Нас собираются раздавить как Иран": Инсайдер указал, что в России "внизу" не понимают, чего хотят "верха"
Россия/мир
"Давайте будем честны: Нас собираются раздавить как Иран": Инсайдер указал, что в России "внизу" не понимают, чего хотят "верха"


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен