Главное к утру 25 июня. Это вам за Воронеж - русский ответ. Враг научился сбивать наши дроны? Жена Зеленского экстренно покидает Украину

09:33, 25 июн 2026

После атаки на Воронеж российские военные нанесли удар по острову в Николаевской области, где находились иностранные специалисты. Украина тем временем нарастила возможности противовоздушной обороны, а супруга президента Зеленского выехала в Польшу на конференцию.

Атака украинских вооружённых сил на Воронежскую область повлекла за собой серию ответных ударов российской стороны по военным объектам на юге Украины — в том числе по острову в Николаевской области, где, по данным военных источников, находились британские специалисты. Об этих и других событиях сообщают Telegram-каналы, военные аналитики и координаторы подполья.

Удар по Воронежу унёс жизни пяти человек. По данным губернатора Александра Гусева, пострадали верхние этажи одного из производственных зданий, а также соседние жилые дома. В Железнодорожном районе города введён режим чрезвычайной ситуации. В регионе объявлены дни траура: государственные флаги приспущены, культурным учреждениям и средствам массовой информации рекомендовано воздержаться от развлекательных программ.

Военный эксперт Константин Сивков высказал предположение, что для удара могли использоваться беспилотники оперативного радиуса действия, ракеты FP-5 «Фламинго» или дроны «Лютый». По его мнению, прекратить подобные атаки возможно лишь путём масштабного военного поражения украинской армии. Официальных заявлений Министерства обороны России на этот счёт не поступало.

Остров в Лимане: цель с иностранными специалистами

Вскоре после удара по Воронежу военные источники зафиксировали ответную активность российской стороны. Наиболее резонансным эпизодом стала атака на остров Майский (Первомайский) в Николаевской области. Согласно данным Telegram-канала «Дневник Десантника», на объекте работали британские специалисты, занимавшиеся подготовкой подразделений для проведения морских специальных операций.

По имеющимся сведениям, основной целью удара стали средства радиоэлектронной борьбы. Помимо этого, сообщается об уничтожении двух военных катеров и потерях среди личного состава. Согласно версии источников, в числе пострадавших оказались и иностранные инструкторы.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее указывал, что удары последних дней отражают устойчивое давление на логистические и приграничные узлы украинских вооружённых сил. Под особым вниманием находятся северо-восточное и южное направления — Сумская, Черниговская, Харьковская и Одесская области. По его словам, речь идёт не столько о поражении отдельных объектов, сколько о последовательной работе по нарушению снабжения, перемещения войск и распределения ресурсов.

Лебедев также отметил, что одновременно усиливается давление на Краматорско-Славянский узел, а также на энергетическую и транспортную инфраструктуру. При этом, по его оценке, Россия действует без резкой стратегической эскалации, сочетая удары по тылу с постепенным продвижением на ключевых участках фронта.

Насколько эффективны российские дроны сегодня

Вопрос о реальной результативности ударов беспилотниками остаётся предметом споров. На протяжении нескольких лет атаки на украинскую инфраструктуру рассматривались как способ существенно ограничить возможности противника. Между тем железнодорожное сообщение, портовые мощности, системы связи, электросети и значительная часть топливной инфраструктуры Украины продолжают работать.

Военные аналитики указывают, что за время конфликта Украина выстроила разветвлённую систему противодействия беспилотникам. По оценкам ряда профильных ресурсов, особое внимание уделялось борьбе с дронами типа «Герань», ставшими одним из наиболее массовых российских средств дальнего поражения.

Сергей Лебедев утверждает, что эффективность украинской противовоздушной обороны заметно возросла. По его словам, на отдельных направлениях противник способен перехватывать до 75 процентов атакующих беспилотников. Для этого задействуются учебно-тренировочные самолёты Як-52, истребители F-16, наземные зенитные комплексы и специализированные дроны-перехватчики.

Важным преимуществом украинской стороны остаётся разветвлённая система обнаружения воздушных целей, включающая акустические датчики, малогабаритные радары и детекторы беспилотников. Данные поступают в единую систему управления, что позволяет расчётам противовоздушной обороны оперативно реагировать на появление целей и заблаговременно занимать выгодные позиции для перехвата.

Кроме того, украинские военные применяют FPV-перехватчики с боевыми частями и ведут эксперименты с морскими платформами. По имеющимся данным, в акватории Чёрного моря уже используются морские беспилотники, несущие собственные дроны-перехватчики для борьбы с российскими аппаратами ещё на дальних подступах к побережью.

Сигналы из Москвы и отъезд супруги Зеленского

На этом фоне внимание привлекают заявления российских официальных лиц. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что после атак Киева прежние правила перестали действовать. Следом министр иностранных дел Сергей Лавров повторно рекомендовал иностранным дипломатам покинуть украинскую столицу во избежание возможных инцидентов.

Практически одновременно стало известно о предстоящем выезде из страны Елены Зеленской. Супруга президента должна принять участие в конференции в Польше, запланированной на 25–26 июня. Официально поездка носит представительский характер. Владимир Зеленский на мероприятии присутствовать не будет. По информации бывшего посла Польши на Украине Бартоша Цихоцкого, украинский президент отказался от поездки после того, как Варшава отозвала у него государственную награду в связи с позицией по вопросу героизации националистических формирований периода Второй мировой войны.

Параллельно российская армия нанесла удары по объектам, прежде практически не фигурировавшим в официальных сводках. В частности, удар по острову Первомайский в Днепро-Бугском лимане — по информации подполья, там расположены защищённые подземные сооружения, связанные с морскими коммуникациями и подготовкой диверсионных формирований. Главной целью атаки, предположительно, стали системы радиоэлектронной борьбы.

Ряд аналитиков расценивает удары по ранее не затронутым объектам как признак перехода к более систематической работе по ослаблению ключевой инфраструктуры противника и возможной подготовки к следующему этапу противостояния.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2