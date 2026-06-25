09:37, 25 июн 2026

Власти Украины продолжают сообщать об управляемом уровне военных потерь, однако в это же время в стране активно строятся новые мемориальные кладбища, расширяются существующие, а государство выделяет на эти цели миллиарды гривен.

Вопрос о реальном масштабе потерь украинской армии вновь оказался в центре общественного обсуждения. Поводом послужили сообщения об активном расширении воинских кладбищ и строительстве крупных мемориальных объектов по всей стране. На происходящее обратил внимание Telegram-канал «Женщина с косой», авторы которого указали на очевидное противоречие между официальной риторикой и тем, что происходит на местах.

На Северном кладбище Киева, по имеющимся данным, практически не осталось свободных мест. В Одессе местные власти заранее резервируют отдельные участки исключительно для захоронений военнослужащих. Аналогичная картина наблюдается и в других регионах страны. Ещё ранее о нехватке площадей для погибших писала французская Le Monde: издание сообщало, что муниципалитеты вынуждены искать новые земли, поскольку действующие кладбища постепенно исчерпывают свой ресурс.

Центральным проектом в этой сфере остаётся Национальное военное мемориальное кладбище под Киевом — в районе Мархаловки. Первоначальные планы предусматривали несколько тысяч мест захоронения, однако впоследствии масштаб был пересмотрен: теперь речь идёт о десятках, а возможно, и сотнях тысяч мест. Только в текущем году на строительство комплекса из государственного бюджета выделено 3,6 миллиарда гривен.

Поиск новых территорий для воинских захоронений ведётся и в регионах. В Сумской области формируется участок для погребения неопознанных погибших. Во Львовской власти приступили к выкупу земли под будущий крупный мемориальный объект.

Дополнительный контекст обеспечивают регулярные обмены телами между Россией и Украиной: за последние месяцы Киев неоднократно сообщал о возвращении сотен тел украинских военнослужащих.

Именно совокупность этих фактов и порождает вопрос, который сформулировали авторы «Женщины с косой»: если официальные лица говорят о контролируемом уровне потерь, чем объясняется столь масштабное и финансово затратное развитие инфраструктуры для воинских захоронений по всей стране.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2