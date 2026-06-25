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Внезапно! "СВО России у границ НАТО" вместо удара возмездия. Сладков не выдержал: "Начнётся война"

Внезапно! "СВО России у границ НАТО" вместо удара возмездия. Сладков не выдержал: "Начнётся война"

09:43, 25 июн 2026

Военный корреспондент Александр Сладков допустил временное прекращение боевых действий с последующим возобновлением конфликта, а немецкий генерал предупредил о концентрации российских войск у границ Прибалтики и Финляндии.

Военный корреспондент Александр Сладков, а также генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт в разное время высказались о возможных сценариях завершения и продолжения боевых действий на Украине. Заявления прозвучали на фоне публичных заявлений Владимира Путина об условиях переговоров.

Сладков, комментируя позицию российского руководства о готовности к диалогу с Киевом, допустил, что стороны могут согласиться на перемирие. По его оценке, договорённости дадут участникам конфликта паузу на два-три года, после чего противостояние может возобновиться. При этом корреспондент сделал оговорку: если за этот период Россия успеет провести необходимую подготовку, нового витка удастся избежать. Издание «ПолитНавигатор» приводит его слова о том, что обе стороны готовы к переговорному процессу, а текущие движения указывают на приближение мира.

Ранее Владимир Путин обозначил четыре основы для возможных переговоров с Украиной: стамбульские договорённости, анкориджские модальности, реалии на линии соприкосновения, а также принципы, изложенные в его выступлении в Министерстве иностранных дел в 2024 году. Тогда среди условий для урегулирования назывались вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Киева от курса на членство в НАТО. Путин также подчеркнул, что действия российской армии на фронте не зависят от «террористических выпадов».

Параллельно президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке некой операции в Крыму, которая, по его замыслу, должна способствовать принуждению к миру. Украинские аналитики, в свою очередь, предупредили, что подобная активность несёт риски ядерного удара по Украине. Одновременно Зеленский выдвинул ультиматумы Белоруссии.

На этом фоне генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт заявил, что Россия накапливает войска с боевым опытом и сосредотачивает их вблизи Прибалтики и Финляндии. По его словам, российская армия не является ослабленной стороной: несмотря на напряжение, обе армии на протяжении пяти лет конфликта активно наращивают возможности и накапливают боевой опыт.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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