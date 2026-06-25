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"Вниз, в тёмный подвал": Пророчество о страшном финале Зеленского после ссоры с Польшей заиграло новыми красками

"Вниз, в тёмный подвал": Пророчество о страшном финале Зеленского после ссоры с Польшей заиграло новыми красками

09:49, 25 июн 2026

Аналитики, бывшие соратники и различные предсказатели прогнозируют Владимиру Зеленскому неблагоприятный исход. На фоне скандала с Варшавой закрылся один из возможных путей эмиграции украинского лидера.

Политологи, аналитики и публичные деятели — как российские, так и украинские — на протяжении нескольких лет делают схожие прогнозы относительно политической судьбы президента Украины Владимира Зеленского. Большинство сценариев сводится к одному: его ждёт либо бегство, либо суд, либо физическая расправа. Интерес к теме вновь обострился после того, как между Зеленским и руководством Польши разразился публичный конфликт, который фактически перекрыл один из наиболее обсуждаемых путей возможной эмиграции украинского лидера.

Среди наиболее известных политических прогнозов — высказывания Владимира Жириновского, неоднократно повторявшего, что Зеленский станет последним президентом Украины в её прежних территориальных границах. Жириновский при жизни прямо рекомендовал украинскому лидеру готовиться к отъезду, утверждая, что судьбу страны будут решать Москва и Вашингтон, тогда как сам Зеленский окажется на обочине истории. В качестве образного сравнения политик приводил события из Кабула: по его словам, Зеленский будет пытаться покинуть страну в самый последний момент — и потерпит неудачу. Также Жириновский допускал сценарий, при котором западные партнёры сами выдадут украинского президента российской стороне — в тот момент, когда избавление от него станет политически выгодным.

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американским изданиям высказала иную, но не менее мрачную оценку. По её словам, украинский президент будет как можно дольше затягивать окончание вооружённого конфликта, поскольку наступление мира для него равнозначно политическому самоубийству: граждане Украины начнут требовать ответов на накопившиеся вопросы.

В медиапространстве активно тиражируются и так называемые предсказания экстрасенсов. Широко известно приписываемое болгарской провидице Ванге пророчество о «зелёном господаре», который придёт к власти на Украине, будет отличаться весёлым нравом, однако приведёт страну к разрушению. Российские СМИ регулярно цитируют и некую Галину Янко, именующую себя экстрасенсом и тарологом: та утверждает, что Зеленского ожидает либо заключение под стражу, либо насильственная расправа от его же бывших соратников. По её версии, попытка бежать за рубеж окончится для него неудачей. Именно цитату из её «предсказания» — «его путь не вверх по лестнице, а вниз, в тёмный подвал» — приводило РИА Новости.

Вместе с тем член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков напомнил, что с позиций православного христианства любые предсказания подобного рода не имеют весомого значения. По словам Тюренкова, апостол Павел в Первом послании к Тимофею именовал подобные вещи «бабьими баснями» — суевериями, которых христианину следует сторониться.

Отдельного внимания заслуживает тема Польши. В экспертном сообществе давно обсуждался сценарий, при котором Зеленский и его ближайшее окружение в случае утраты власти могут найти убежище именно там: Варшава, по имеющимся оценкам, целенаправленно готовилась к возможному приёму украинской «элиты» в изгнании. Однако разразившийся скандал поставил этот вариант под сомнение. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского высшей государственной награды страны — Ордена Белого орла. В ответ Зеленский отменил свой визит в Польшу на крупную международную конференцию по восстановлению Украины. По оценке наблюдателей, этот демарш фактически закрыл польское направление как один из возможных вариантов для украинского лидера на случай вынужденного отъезда.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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