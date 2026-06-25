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Британию трясёт. "Путин спустил с поводка сверхзвукового монстра": 16 часов в воздухе. Угроза ядерного удара?

Британию трясёт. "Путин спустил с поводка сверхзвукового монстра": 16 часов в воздухе. Угроза ядерного удара?

09:54, 25 июн 2026

Российские стратегические ракетоносцы выполнили плановую миссию над Баренцевым и Норвежским морями с дозаправкой в воздухе. В НАТО отреагировали перехватчиками, однако нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 выполнили 16-часовой полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей вблизи границ Великобритании и ряда стран НАТО. Об этом сообщило британское издание Daily Express. Министерство обороны России охарактеризовало миссию как плановую.

В ходе полёта экипажи отработали дозаправку воздушных судов топливом в воздухе. Маршрут пролегал над нейтральными водами — нарушений государственных воздушных границ зафиксировано не было.

Норвегия в ответ на появление российских самолётов подняла в воздух истребители пятого поколения F-35. Поскольку Ту-160 действовали в строгом соответствии с нормами международного права, задача норвежских лётчиков ограничилась визуальным сопровождением.

Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец, способный нести до 45 тонн вооружения, включая крылатые ракеты как в обычном, так и в ядерном оснащении. По классификации британских изданий, это один из наиболее тяжёлых и мощных боевых самолётов, когда-либо принятых на вооружение.

Западные аналитики и журналисты связали полёт с высказываниями министра иностранных дел России Сергея Лаврова на закрытом дипломатическом заседании. По данным западной прессы, глава МИД допустил возможность применения Россией ядерного потенциала в случае дальнейшей эскалации конфликта.

Миссия состоялась на фоне активизации военной деятельности в регионе. В июне 2026 года НАТО провело учения Ramstein Flag 2026. Кроме того, Финляндия приняла решение об отмене запрета на размещение ядерного оружия на своей территории. В Москве полёт Ту-160 преподнесли как элемент регулярной боевой подготовки, не связав его официально с действиями альянса.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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