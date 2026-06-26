"Зеленский обезумел": Враг рвётся к Москве и Крыму. Россия под массированным ударом. Регионы отбиваются всеми силами

09:05, 26 июн 2026

В ночь на 26 июня несколько российских регионов подверглись масштабной атаке украинских беспилотников. Удары зафиксированы от Подмосковья до Крыма. Есть погибший и пострадавшие.

В ночь на 26 июня Россия отразила масштабную атаку украинских беспилотников сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщили главы субъектов федерации. Системы противовоздушной обороны работали на протяжении всей ночи.

Около полусотни беспилотников попытались прорваться к Москве. Все они были перехвачены и уничтожены средствами ПВО ещё на подлёте. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Одним из наиболее напряжённых направлений стала Тульская область — по данным мониторинговых ресурсов, там было сбито 73 беспилотника. Тем не менее несколько из них достигли цели. В Щекинском районе пострадал частный жилой дом, находившаяся в нём женщина получила травмы и сейчас проходит лечение. Кроме того, зафиксированы повреждения линии электропередач и промышленного объекта в Новомосковске. На местах работают экстренные службы. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

В Ростовской области за ночь в семи районах — Миллеровском, Чертковском, Неклиновском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском и Усть-Донецком — было уничтожено порядка пятнадцати БПЛА. По словам губернатора Юрия Слюсаря, данные о потерях и разрушениях на земле уточняются.

Глава Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что ПВО в течение ночи отражало массированный удар. Под атакой оказались Борисоглебск и Бутурлиновский район.

Трагедией обернулась атака в Крыму. Ещё вечером 25 июня глава республики Сергей Аксёнов сообщил о гибели мирного жителя в селе Предмостное Джанкойского района в результате удара беспилотника. Аксёнов выразил соболезнования семье погибшего и призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники.

Режим опасности в связи с беспилотными угрозами также вводился в Туапсинском округе Краснодарского края, Воронежской, Псковской областях и Севастополе. В Белгородской и Брянской областях объявлялась ракетная тревога. На территориях ЛНР, ДНР и подконтрольной России части Запорожской области звучало предупреждение об авиационной ракетно-бомбовой опасности.

Из-за ночных атак Росавиация вводила временные ограничения в работе аэропортов Домодедово, Внуково, Шереметьево, а также воздушных гаваней Нижнего Новгорода, Саратова, Пензы, Пскова и Иванова.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2