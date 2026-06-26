09:09, 26 июн 2026

Глава постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев заявил, что в случае агрессии Киева против Белоруссии Россия нанесёт удары по объектам, которые до сих пор не подвергались атакам. Первой в списке названа резиденция украинского президента.

Постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев публично обозначил перечень возможных новых целей для ударов по Украине. По его словам, речь идёт об ответных мерах на случай, если Киев предпримет агрессивные действия против Белоруссии. Васильев уточнил, что будут атакованы объекты, которые за всё время военных действий не становились целями.

Среди них — резиденция украинского президента, карпатские тоннели, используемые для переброски грузов из Польши, пограничные переходы с Румынией, а также портовая инфраструктура Одессы. По словам Васильева, порт располагает 54 причалами, часть из которых не принадлежит Украине, что делает вопрос об ударах по ним отдельным предметом для рассмотрения. Он также допустил возможность полного отсечения Украины от европейских транспортных маршрутов.

Параллельно военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские военные готовятся к радикальным мерам в отношении так называемых «дроновых генералов» — лиц, причастных к развитию беспилотных технологий на стороне противника.

Хакеры, по данным издания «ПолитНавигатор», заявили о взломе баз данных Генерального штаба ВСУ, территориальных центров комплектования, медицинских организаций и моргов. Согласно опубликованным ими сведениям, с начала военных действий украинская армия потеряла около 2,4 миллиона военнослужащих, из которых порядка 400 тысяч — за последние полгода. Наиболее высокие потери фиксируются на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях.

На этом фоне депутат Верховной рады Артём Дмитрук публично раскритиковал заявление Владимира Зеленского о намерении провести военную операцию в Крыму. Парламентарий поставил под сомнение адекватность президентских оценок сложившейся обстановки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2