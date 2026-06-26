Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Россия/мир »
logtype

Страшный вой в Киеве. "Зеленского не спасти". Удар №1 – резиденция. Следом – причалы Одессы

Страшный вой в Киеве. "Зеленского не спасти". Удар №1 – резиденция. Следом – причалы Одессы

09:09, 26 июн 2026

Глава постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев заявил, что в случае агрессии Киева против Белоруссии Россия нанесёт удары по объектам, которые до сих пор не подвергались атакам. Первой в списке названа резиденция украинского президента.

Постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев публично обозначил перечень возможных новых целей для ударов по Украине. По его словам, речь идёт об ответных мерах на случай, если Киев предпримет агрессивные действия против Белоруссии. Васильев уточнил, что будут атакованы объекты, которые за всё время военных действий не становились целями.

Среди них — резиденция украинского президента, карпатские тоннели, используемые для переброски грузов из Польши, пограничные переходы с Румынией, а также портовая инфраструктура Одессы. По словам Васильева, порт располагает 54 причалами, часть из которых не принадлежит Украине, что делает вопрос об ударах по ним отдельным предметом для рассмотрения. Он также допустил возможность полного отсечения Украины от европейских транспортных маршрутов.

Параллельно военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российские военные готовятся к радикальным мерам в отношении так называемых «дроновых генералов» — лиц, причастных к развитию беспилотных технологий на стороне противника.

Хакеры, по данным издания «ПолитНавигатор», заявили о взломе баз данных Генерального штаба ВСУ, территориальных центров комплектования, медицинских организаций и моргов. Согласно опубликованным ими сведениям, с начала военных действий украинская армия потеряла около 2,4 миллиона военнослужащих, из которых порядка 400 тысяч — за последние полгода. Наиболее высокие потери фиксируются на Покровском, Константиновском, Лиманском, Запорожском и Купянском направлениях.

На этом фоне депутат Верховной рады Артём Дмитрук публично раскритиковал заявление Владимира Зеленского о намерении провести военную операцию в Крыму. Парламентарий поставил под сомнение адекватность президентских оценок сложившейся обстановки.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

"Зеленский обезумел": Враг рвётся к Москве и Крыму. Россия под массированным ударом. Регионы отбиваются всеми силами

Читайте также:

"Зеленский обезумел": Враг рвётся к Москве и Крыму. Россия под массированным ударом. Регионы отбиваются всеми силами
Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
Читайте также

Лукашенко ответил на угрозы с Украины. "Батька" церемониться не стал – показал жест, за который в Германии штрафуют
Россия/мир
Лукашенко ответил на угрозы с Украины. "Батька" церемониться не стал – показал жест, за который в Германии штрафуют
Россия "подключает" к СВО Белоруссию: Срочное заявление Зеленского в 16:19. Объявлено об ударах по резиденции и администрации в Киеве
Россия/мир
Россия "подключает" к СВО Белоруссию: Срочное заявление Зеленского в 16:19. Объявлено об ударах по резиденции и администрации в Киеве
"Москва подготовила "ответку" на ультиматум Зеленского Минску": Инсайдеры узнали о двух видах противодействия Западу
Россия/мир
"Москва подготовила "ответку" на ультиматум Зеленского Минску": Инсайдеры узнали о двух видах противодействия Западу
Перемирие на 9 мая. Путин дал указание. В случае провокаций Киев будет стёрт с лица земли
Россия/мир
Перемирие на 9 мая. Путин дал указание. В случае провокаций Киев будет стёрт с лица земли


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен