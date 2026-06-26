"Ад – всё разворотили. Знали, куда бить": В Киеве уничтожен "объект №1". Химоружие на воздух. "Натовцы горят заживо"

09:16, 26 июн 2026

Вечером 25 июня российские войска нанесли серию ударов по Киеву и ряду других городов Украины. В Дарницком районе столицы после попадания ракеты возник крупный пожар и появился едкий химический запах. Власти призвали горожан оставаться дома и не открывать окна. Об этом сообщают российские и украинские медиа.

Поздним вечером 25 июня над украинской столицей прошла волна ударов. По информации ряда изданий, российская армия провела комбинированную атаку по военным и инфраструктурным объектам Киева. Взрывы были зафиксированы в нескольких районах города, после чего в разных его частях вспыхнули пожары. Наиболее масштабное возгорание сосредоточилось в Дарницком районе.

По предварительным данным, одним из поражённых объектов стал крупный заглублённый склад с вооружением и боеприпасами. Издания указывают, что груз был доставлен в Киев в срочном порядке незадолго до атаки — вскоре после завершения саммита G7, на котором были подписаны соглашения о поставках обогащённого урана из Великобритании.

Кроме того, часть ударов пришлась на подстанции и теплоэлектроцентрали. В нескольких кварталах Киева начались перебои с электроснабжением.

Химический запах и закрытые окна

После полуночи украинские телеграм-каналы сообщили об ударе по неустановленному объекту в Дарницком районе. Жители близлежащих кварталов описывали резкий и труднопереносимый химический запах. Городские власти выпустили предупреждение: не выходить на улицу, держать окна закрытыми. Официальных разъяснений о характере запаха и природе поражённого объекта предоставлено не было.

По одной из версий, причиной отсутствия комментариев стало не столько стремление обезопасить население, сколько нежелание раскрывать, что именно находилось на уничтоженном объекте.

Согласно неподтверждённым данным, речь может идти об объекте, где хранились компоненты химического оружия для беспилотников либо радиоактивные вещества. В этой связи авторы телеграм-канала «Дневник десантника» обратили внимание на события, произошедшие за несколько дней до удара: 22 июня в одесском порту РКТ экстренно разгружался 93-метровый контейнеровоз T MOON, регулярно курсирующий между Турцией и Румынией. По их данным, судно было загружено до верхнего предела красными и жёлтыми контейнерами — согласно международной классификации безопасности, такая маркировка соответствует химикатам, взрывчатым или радиоактивным веществам. Разгрузка проходила в ускоренном режиме.

Примечательно, что в последующие дни радиационный фон в одесском порту, прежде стабильно державшийся на высоком, но допустимом уровне либо у критической отметки, резко снизился до 0,08 микрозиверта в час.

Помимо этого, рассматривается версия о том, что в воздух был поднят склад с аммиачной селитрой, применяемой при производстве боеприпасов, что также могло стать источником едкого запаха.

Ранее издание aif.ru сообщало об уничтожении объекта, фигурировавшего как «Объект №1». Однако что именно подразумевалось под этим обозначением — склад с опасными веществами или правительственный бункер, — не уточняется.

Удары по промышленной инфраструктуре

Помимо Киева, ударам подверглись объекты в других регионах. В Кременчуге был атакован частично восстановленный нефтеперерабатывающий завод и местная теплоэлектроцентраль. В Сети распространились видеозаписи с городских камер наблюдения, на которых зафиксировано применение кассетных боеприпасов баллистической ракеты «Искандер-М». По информации мониторингового канала «Портфель Генштаба», отблески пожаров были видны с значительного расстояния. В городе зафиксированы отключения электричества и водоснабжения.

В Харькове местные источники сообщают о серии ударов по городским объектам. В Сумской области поражения зафиксированы в районе Ахтырки, а также непосредственно в самих Сумах. Во временно оккупированном Запорожье сообщается о множественных взрывах: после атаки беспилотников на одном из объектов начался пожар.

Подробности продолжают поступать.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2