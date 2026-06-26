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"Мы бьём мощнее, но": Русский военкор указал на неочевидную деталь СВО

"Мы бьём мощнее, но": Русский военкор указал на неочевидную деталь СВО

09:20, 26 июн 2026

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российские удары по военной инфраструктуре Украины стали значительно интенсивнее и точнее, однако западное финансирование и поставки вооружений не позволяют этим ударам стать критическими для Киева.

Российские военные наращивают темп и точность ударов по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный корреспондент Александр Коц.

По словам Коца, за прошедшие сутки удары наносились по логистическим узлам, объектам топливно-энергетического комплекса и позициям беспилотных систем на всём протяжении от Донбасса до Одессы и Днепропетровской области. В частности, был поражён газораспределительный узел, обеспечивающий энергоснабжение предприятий «МоторСич» и «Криворожсталь». В Павлограде в результате удара по механическому заводу зафиксирована продолжительная вторичная детонация — признак поражения цели. Военкор особо отметил системную работу авиации, ракетных подразделений и операторов ударных беспилотников по военной логистике противника.

Вместе с тем Коц указал на принципиальное обстоятельство, которое ограничивает стратегический эффект этих ударов. Украина не располагает самодостаточной экономикой, которая несла бы прямые потери от разрушения собственных производственных мощностей. Финансирование, топливо и вооружения поступают с Запада, и пока этот поток не прерывается, военный потенциал Киева не истощается.

«Ей денег всё равно дадут, топливо всё равно дадут, оружие всё равно дадут, потому что Западу важно, чтобы она продолжала воевать», — пояснил корреспондент.

Наблюдатели также обращают внимание на то, что удары по украинским тылам не затрагивают западные маршруты снабжения. Морской коридор, по которому на Украину поступают техника и ресурсы, функционирует уже пятый год. Пока этот канал остаётся нетронутым, разрушение отдельных объектов внутри страны может лишь временно замедлять работу военной машины, но не останавливать её. Даже при полном выводе из строя производственных предприятий необходимое будет доставлено извне.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2
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