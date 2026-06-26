Зеленский после "победы над ретрансляторами" выступил с новыми обвинениями в адрес Белоруссии

09:26, 26 июн 2026

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул новые обвинения в адрес Белоруссии, назвав её ключевым поставщиком топлива для российских войск и заявив о строительстве военной инфраструктуры в приграничных районах страны.

Президент Украины Владимир Зеленский на следующий день после заявления об «отключении» белорусских ретрансляторов выдвинул новые обвинения в адрес Минска. По данным Telegram-канала MediaPost, белорусская сторона официально не подтверждала ни существование упомянутых ретрансляторов, ни факт их отключения.

Ранее Зеленский заявлял, что на вышках вдоль украинско-белорусской границы было установлено оборудование, использовавшееся для корректировки российских ударов по Украине. Он выдвинул требование демонтировать его в течение недели, пригрозив сделать это самостоятельно. Впоследствии украинский президент сообщил, что ретрансляторы «отключены». Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич расценил эти утверждения как клевету и попытку вовлечь Белоруссию, а затем и всю Европу в военное противостояние.

Теперь Зеленский охарактеризовал Белоруссию как одного из ключевых поставщиков горюче-смазочных материалов для российских войск, указав, что президент Александр Лукашенко располагает возможностью прекратить эту поддержку. Помимо этого, украинский лидер заявил, что Белоруссия «формирует инфраструктуру для возможного расширения агрессии против Украины». По его словам, в приграничных районах страны завершается прокладка дорог, а также обустройство складов для боеприпасов и топлива. В числе упомянутых направлений — Кобринь — Ковель, Иваново — Маневичи, Лунинец — Сарны, Речица — Коростынь и Гомель — Чернигов. Зеленский также сообщил, что Украина направила в Минск соответствующие сигналы с призывом прекратить подобную деятельность.

Со своей стороны, Александр Лукашенко ранее заявил об отсутствии у Белоруссии намерений вступать в войну с Украиной. Вместе с тем он предупредил, что в случае втягивания республики в конфликт по инициативе Киева война «перейдёт в иное качество». Лукашенко также сослался на переговоры с представителями украинской стороны, которым было передано, что Белоруссия не намерена начинать военных действий, и призвал к снижению напряжённости в риторике.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2