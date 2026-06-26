Началось. Китай объявил о "спецоперации" у Тайваня: Под прицелом базы США? Ситуация приняла крутой поворот

09:31, 26 июн 2026

Китай провёл специальную операцию береговой охраны в районе Тайваня в ответ на переговоры Японии и Филиппин о морских границах. США, Великобритания, Франция и Германия осудили действия Пекина, назвав их дестабилизирующими. Китайская сторона заявила о полной законности патрулирования в пределах своей исключительной экономической зоны.

Китай начал специальную операцию береговой охраны в акватории вблизи Тайваня. Об этом сообщает польское издание Forsal. Поводом для развёртывания патрулей послужила попытка Японии и Филиппин инициировать официальные переговоры о разграничении морских пространств в регионе.

Китайские власти направили подразделения береговой охраны для контроля за соблюдением правил морского судоходства. Официальные представители Пекина подчеркнули, что рассматриваемый морской район расположен в пределах исключительной экономической зоны Китая, а значит, проводимые патрульные мероприятия полностью соответствуют нормам международного права и направлены на защиту государственного суверенитета.

Реакция западных стран последовала незамедлительно. Представитель Государственного департамента США охарактеризовал действия китайской стороны как дестабилизирующие и обвинил её в преследовании торговых судов. В Вашингтоне также заявили, что Пекин, вопреки собственным декларациям, нарушает принципы мирного урегулирования спорных вопросов.

Позицию США поддержали европейские союзники — Великобритания, Франция и Германия. Они выступили с заявлениями о том, что действия Китая создают угрозу для международной торговли и региональной безопасности, и призвали не допустить изменения существующего статус-кво. Однако, по данным издания, этот дипломатический демарш не возымел ожидаемого эффекта на Пекин.

В Бюро по делам Тайваня пояснили, что принятые меры являются вынужденным и обоснованным ответом на попытки третьих государств определять границы там, где у Китая есть суверенные права. Таким образом, операция позиционируется китайской стороной не как эскалация, а как плановое правоохранительное мероприятие.

Аналитики обращают внимание на то, что на территории Филиппин и Японии дислоцированы крупные военные базы США, которые Вашингтон использует для присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом контексте патрулирование вблизи указанных акваторий затрагивает не только вопросы морских границ, но и военную инфраструктуру американского присутствия в регионе.

Официальных комментариев от российской стороны по данному поводу пока не поступало. Россия придерживается принципа «Одного Китая», что определяет общий характер её позиции по тайваньскому вопросу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Сгенерировано Open AI: GPT 5.4 Image 2